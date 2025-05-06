الرئاسة السورية: من المتوقع أن يزور الشرع فرنسا قريبًا

اعلنت الرئاسة السورية بانه من المتوقع أن يزور الرئيس السوري احمد الشرع فرنسا قريبًا، دون أن يحدد موعدا.
وكان الشرع تلقى في شباط دعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة فرنسا خلال الأسابيع المقبلة.
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