الداخلية نشرت نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية للعام 2025 في قضاء بعبدا

اعلنت وزارة الداخلية والبلديات عن نشر نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية للعام ٢٠٢٥ في قضاء بعبدا، على أن تَنشر نتائج الأقضية الأخرى تباعاً فور جهوزها. النتائج على الروابط التالية: http://moim.gov.lb/AdsDetails.aspx?ida=5483… بلدية:https://shorturl.at/gDRvP اختيارية:https://shorturl.at/4k7vu

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