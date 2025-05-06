الجيش الإسرائيلي استهدف بـ"50 قنبلة وصاروخاً" عدة مواقع في اليمن

الرياص - اسماء السيد - شن سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة غارات جوية على أهداف في اليمن، بعد يوم من تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بـ"التحرك" ضد الجماعة اليمنية رداً على استهدافها مطار بن غوريون في تل أبيب، الأحد.

قال الجيش الإسرائيلي إن الضربات جاءت مركزة على "بنى تحتية عسكرية واقتصادية تستخدمها الميليشيات الحوثية"، حيث استُهدفت مواقع في ميناء الحديدة الذي "يُعد مصدر تمويل للحوثيين، كما يُشتبه في استخدامه لتهريب الأسلحة الإيرانية".

وأكد الجيش أنه تم قصف مصنع أسمنت باجل شرق الحديدة، والذي يُستخدم -حسب المصادر الإسرائيلية- لدعم البنى التحتية العسكرية للحوثيين، بما في ذلك بناء الأنفاق.

وأكدت إسرائيل أن هذه العملية تأتي ضمن سياسة الردع ضد أي تهديدات لمواطنيها، مشيرة إلى أن الحوثيين يعملون بدعم إيراني مالي ولوجستي لاستهداف إسرائيل وزعزعة الاستقرار الإقليمي.

يُذكر أن هذه الضربات تمت على بعد نحو 2000 كيلومتر من إسرائيل، في إشارة إلى قدرة جيش الدفاع على الوصول إلى تهديدات بعيدة ومواجهتها. وجدد الجيش الإسرائيلي تأكيده على استمرار الرد بقوة على أي هجمات تمس أمن الدولة وسكانها.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي، إن "الجيش الإسرائيلي ينفذ غارات على أهداف في اليمن"، بينما نقل موقع "واللا" عن مسؤول أميركي أن "الغارات الإسرائيلية على اليمن نُفذت بالتنسيق مع الولايات المتحدة".

وقالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين في اليمن، إن الولايات المتحدة وإسرائيل استهدفتا ميناء الحديدة بست غارات، بالإضافة إلى استهداف مصنع إسمنت في منطقة باجل في المحافظة نفسها.

وأوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ الهجوم "مستخدماً 50 قنبلة وصاروخاً" ضد عدة مواقع في اليمن.

وقال مسؤول أمني إسرائيلي بحسب القناة 13 الإسرائيلية، إن الهجوم الذي شنته إسرائيل على اليمن مشابه في طبيعته للهجمات السابقة التي نفذها الجيش الإسرائيلي، مضيفاً أن إسرائيل لا تتوقع أن يسفر هذا الهجوم عن وقف إطلاق الصواريخ من اليمن.

وأعلنت جماعة الحوثيين في اليمن مسؤوليتها عن إطلاق صاروخ بالستي أصاب محيط مطار بن غوريون في تل أبيب.

وعقب الهجوم، توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي في مقطع فيديو، بالرد على الجماعة اليمنية بالتنسيق مع الولايات المتحدة، وقال إن إسرائيل استهدفت الحوثيين في السابق، وقادرة على استهدافهم مرة أخرى.

ورداً على تصريحات نتنياهو، أعلن يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان مساء الأحد، "فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي من خلال تكرار استهداف المطارات وعلى رأسها مطار بن غوريون" على حد قوله، داعياً "شركات الطيران العالمية إلى إلغاء كافة رحلاتها" إلى المطارات الإسرائيلية.

وبدأ الجيش الأميركي بشن هجمات شبه يومية ضد جماعة الحوثيين في اليمن منذ منتصف آذار/مارس الماضي، واستهدف من خلالها أكثر من ألف موقع في اليمن، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية.