"تايمز أوف إنديا": "آبل" أرسلت 5 طائرات من الهند للولايات المتحدة محملة بهواتف آيفون لتجنب رسوم جمركية جديدة

افادت صحيفة "تايمز أوف إنديا" نقلا عن مسؤول هندي رفيع المستوى، بأن "شركة "آبل" أرسلت خلال الأسبوع الأخير من آذار 5 طائرات من الهند إلى الولايات المتحدة محملة بهواتف "آيفون" ومنتجات أخرى". وأوضحت الصحيفة أن "هذه الشحنات العاجلة تمت لتجنب رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي دخلت حيز التنفيذ في 5 نيسان". والأسبوع الماضي، أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية "متبادلة" على الواردات من دول أخرى، على أن يكون الحد الأدنى الأساسي للرسوم 10%، بينما واجه معظم دول العالم معدلات أعلى تصل إلى نصف ما تفرضه تلك الدول على السلع الأميركية المستوردة. وتبلغ نسبة الرسوم الجديدة على الهند 26%.

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