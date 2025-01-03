شكرا لقرائتكم خبر عن 90 شهيدا فى الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 90 شخصا فى الغارات الإسرائيلية على

منذ فجر الخميس، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

أعلن مكتب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، أن الأخير وافق على استمرار المفاوضات بشأن غزة فى الدوحة.

وأشار المكتب - فى بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، مساء اليوم، إلى أن "نتنياهو، أجاز لوفد من الموساد وجهاز الاستخبارات الداخلية والجيش، مواصلة المفاوضات فى الدوحة، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار فى قطاع غزة، وإطلاق سراح المحتجزين".