ميل غيبسون.. من نجم هوليوود إلى مخرج عالمي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يُعد النجم ميل غيبسون أحد أبرز الوجوه السينمائية في هوليوود، حيث صنع اسمه بين كبار نجوم الفن السابع على مستوى العالم منذ انطلاقته الفنية في أواخر السبعينيات، محققًا مسيرة حافلة بالأفلام الناجحة التي حصدت إعجاب الجمهور والنقاد على حد سواء.

البداية من أستراليا.. بين التمثيل والدراسة

وُلد ميل غيبسون في نيويورك يوم 3 يناير، لكنه انتقل مع عائلته إلى سيدني في أستراليا خلال سنوات طفولته. بدأ شغفه بالتمثيل مبكرًا، حيث التحق بالمعهد الوطني للفنون الدرامية في سن 12 عامًا، وظهرت موهبته سريعًا على الشاشة الأسترالية من خلال مشاركته في مسلسلات تلفزيونية قبل أن يخوض أولى تجاربه السينمائية عام 1979 في أستراليا بفيلم حقق نجاحًا كبيرًا.

انطلاقته في هوليوود

بعد نجاحه الأسترالي، انتقل ميل غيبسون إلى السينما الأمريكية وقدم فيلمه الأول في هوليوود The Year of Living Dangerously عام 1982، إلى جانب كل من ليندا هانت وسيغورني ويفر. ومنذ ذلك الوقت، توالت أعماله السينمائية التي تجاوزت الخمسين فيلمًا، محققًا نجاحات كبيرة في أفلام مثل Lethal Weapon وMad Max.

تجربة إخراجية ناجحة.. وأيقونة Braveheart

لم يقتصر إبداع ميل غيبسون على التمثيل فحسب، بل خاض أيضًا تجربة الإخراج السينمائي التي حققت نجاحًا استثنائيًا. بدأ مشواره الإخراجي عام 1993 بفيلم The Man Without a Face، ثم أخرج وشارك ببطولة الفيلم الشهير Braveheart عام 1995، الذي حصد عدة جوائز أوسكار، منها جائزة أفضل فيلم وأفضل مخرج.

وعلى مدار أكثر من ثلاثة عقود، أخرج ميل غيبسون ستة أفلام تركت بصمة في السينما العالمية، أبرزها:

The Passion of the Christ (2004)

Apocalypto (2006)

Hacksaw Ridge (2016)، الذي رشح لجائزة الأوسكار عن فئة أفضل مخرج.

وفي العام الماضي، عاد غيبسون إلى الإخراج بفيلمه الجديد Flight Risk، من بطولة مارك وولبرغ، مؤكدًا استمراريته كواحد من أعمدة السينما العالمية، سواء أمام الكاميرا أو خلفها.