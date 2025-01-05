شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ذكرى وفاة نجم الدراما ممدوح عبد العليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأحد الذكرى التاسعة لوفاة الفنان الكبير ممدوح عبد العليم، الذي أثرى الدراما المصرية بأعماله وإبداعاته، حيث رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 5 يناير عام 2016.

ولد ممدوح عبد العليم 10 نوفمبر عام 1956، وبدأ مشواره الفني منذ صغره، وتعلم عيد يد إنعام محمد علي ونور الدمرداش أصول التمثيل، ويعد مسلسل أصيلة عام 1980 أول مشاركاته الفعلية في عالم الفن، بينما بدأ مشواره السينمائي عام 1983 في فيلم "العذراء والشعر الأبيض".

لتتوالى بعدها مشاركاته الدرامية والسينمائية، محققا نجاحًا كبيرًا بالشخصيات والأدوار التي قدمها، ومن أبرز أدواره الدرامية، مسلسلات ليالي الحلمية بأجزائه المختلفة، الحب وأشياء أخرى، خالتي صفية والدير، ذو النون المصري، الكومي، الفريسة والصياد، شط إسكندرية، الضوء الشارد، وغيرها من الأعمال الدرامية.

بينما تألق في السينما في أفلام: "الراية حمرا، ليلة القتل، الحب المر، الشجعان، الحب في طابا، سمه هس، كتيبة الإعدام، بطل من ورق، شباب في الجحيم، صائد الأحلام.

حصل ممدوح عبد العليم على العديد من الجوائز حيث حصل على جائزة أفضل وجه جديد عن فيلم "قهوة المواردى"، وعلى جائزة البطولة المطلقة فى فيلم "الخادمة" من مهرجان الإسكندرية، وعلى جائزة أخرى عن فيلم "العذراء والشعر الأبيض".