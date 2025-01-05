شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داود يبدأ تصوير مسلسل الشرنقة بتوقيع المخرج محمود عبد التواب توبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المخرج محمود عبد التواب توبة التحضيرات والاستعدادات لمسلسل أحمد داود الشرنقة (اسم مؤقت) والمقرر عرضه في رمضان المقبل، من تاليف عمرو سمير عاطف، وإنتاج أروما استديوز، وإشراف عام مصطفى العوضى، حيث من المقرر أن ينطلق التصوير خلال أيام، حيث يعد المسلسل مكون من 15 حلقة ويعرض على منصة watch it.

ويشارك في بطولة العمل بجانب احمد داود كل من مريم الخشت، وياسر عزت، وصبر فواز، على الطيب، وآخرون، ومن المقرر عرضه الإعلان عن باقى اللمثلين الفترة المقبلة.

ويعرض حاليًا لأحمد داود فيلم الهوى سلطان، وتدور أحداث فيلم الهوى سلطان فى إطار رومانسي اجتماعى لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء، والفيلم من بطولة منة شلبى، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجى، سوسن بدر، خالد كمال، فدوى عابد، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، وتأليف وإخراج هبة يسرى.

وانتهى مؤخرًا المخرج محمود عبد التواب توبة من مسلسل رقم سرى بطولة الفنانة ياسمين رئيس، وحقق العمل نجاحا كبيرا وقت عرضه على شاشة dmc ، بطولة صدقي صخر، ناردين فرج، عمرو وهبة، أحمد الرافعي، نادين، رامي الطمباري، أحمد الشامي، رانيا منصور، باسل الزارو، محمد سليمان، أحمد شاهين، كريم محجوب، محمد عبده، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وإشراف عام مصطفى العوضى، ويعتمد العمل على دراما التشويق والإثارة والألغاز.