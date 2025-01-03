أندرو غارفيلد يحسم الجدل حول ظهوره في الجزء الجديد من Spider-Man

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تفاعل النجم العالمي أندرو غارفيلد، البالغ من العمر 41 عامًا، مع الشائعات المتداولة حول ظهوره في الجزء الجديد من سلسلة أفلام “Spider-Man” الذي يقوم ببطولته توم هولاند، مؤكدًا خلال تصريحاته: “سأخيب ظنك نعم، لكنني أعلم أن لا أحد سيثق في أي شيء أقوله من الآن فصاعدًا”.

ورغم نفيه الظهور في الفيلم الجديد، لم يُغلق غارفيلد الباب أمام إمكانية العودة إلى شخصية “بيتر باركر” مستقبلًا، حيث أوضح في تصريح لمجلة “People” أنه سيحتاج إلى فكرة استثنائية لتجسيد الشخصية مجددًا، مشيرًا إلى أن الأمر يتطلب أن يكون العمل مفاجئًا، ممتعًا، ويستحق العناء ليُقدمه.

وفي حديثه عن مشاركته السابقة بفيلم “Spider-Man: No Way Home”، عبّر غارفيلد عن فخره قائلاً: “أنا سعيد حقًا بأنني كنت جزءًا من ذلك الفيلم، وإذا كان هناك شيء جديد ومبتكر يُضاف إلى مجموعة الشخصيات، فبالتأكيد سأكون مهتمًا بالمشاركة”.

أندرو غارفيلد: ربما أنجب خمسة أبناء قريبًا!

وفي لقاء آخر، تطرّق غارفيلد إلى أمور شخصية، حيث كشف عن إمكانية إنجابه خمسة أبناء في المستقبل، مؤكدًا أنه بدأ يُفكر في الادخار لتغطية رسومهم الدراسية، أو حتى التخطيط لحياتهم في مراحل متقدمة.

غارفيلد يحضر مهرجان البحر الأحمر السينمائي

وكان أندرو غارفيلد قد حضر فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الذي أقيم في ديسمبر الماضي بمدينة جدة. وقد شهد المهرجان عرض فيلمه الجديد “We Live in Time”.

وحرص غارفيلد على التواجد في فعالية السجادة الحمراء الخاصة بعرض الفيلم، إلى جانب حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الأستاذة جُمانا راشد الراشد، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة البحر الأحمر السينمائي والرئيسة التنفيذية للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام.

كما شهدت الفعالية حضور الممثل الشهير ومنتج الفيلم بيندكت كامبرباتش، الذي كان من بين أوائل الحاضرين، والتقط الصور مع محمد التركي، مستشار مهرجان البحر الأحمر السينمائي، إلى جانب كليم أفتاب، مدير البرنامج الدولي للمهرجان، وشيفاني بانديا مالهوترا، المديرة العامّة للمؤسسة.

أندرو غارفيلد والسينما العربية

زيارة غارفيلد إلى مهرجان البحر الأحمر السينمائي أثارت اهتمامًا واسعًا، حيث أشاد بدور المهرجان في تعزيز مكانة السينما العربية عالميًا، معربًا عن تقديره للحفاوة التي حظي بها خلال زيارته، ومؤكدًا أنه يتطلع دائمًا لاستكشاف ثقافات جديدة من خلال السينما.