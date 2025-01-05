شاهد: انقلاب سيارة ساينز وسط الكثبان الرملية في رالي داكار السعودية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: شهد رالي دكار في صحراء السعودية اليوم الأحد حادث انقلاب مثير لسيارة الإسباني كارلوس ساينز، حامل لقب البطولة وأحد أبرز المتسابقين في تاريخها. الحادث وقع أثناء اجتيازه الكثبان الرملية في المرحلة الزمنية القاسية الممتدة على مدار يومين، والتي يبلغ طولها الإجمالي 947 كيلومترًا، حيث تبدأ وتنتهي في مدينة بيشة بجنوب غرب المملكة.

— DAKAR RALLY (@dakar)

ساينز، البالغ من العمر 62 عامًا، والذي سبق أن توج بلقب رالي دكار أربع مرات مع أربعة مصانع مختلفة، يطمح لتحقيق إنجاز خامس مع فريقه الحالي "فورد". ورغم الانقلاب الذي عرقل مسيرته لأكثر من 20 دقيقة، نجح السائق الإسباني في استئناف السباق بسيارته "فورد رابتور"، بعد الانتكاسة التي تعرض لها بعد مرور 327 كيلومتراً من المرحلة التي يبلغ طولها 947 كيلومتراً والتي تبدأ وتنتهي في مدينة بيشة.

قبل الحادث، كان ساينز قد انطلق اليوم من المركز الثامن في الترتيب العام، لكنه تراجع إلى المركز الخامس عشر عند نقطة التوقف الأخيرة. ومن الجدير بالذكر أن ساينز هو والد سائق الفورمولا 1 الذي يحمل الاسم نفسه، ما يضيف بُعدًا رياضيًا عائليًا لمسيرته.

عند علامة 413 كيلومترًا، التي خصصت للتوقف والتزود بالوقود، تصدر مواطنه وزميله في فريق "فورد"، ناني روما، الترتيب الافتراضي، يليه السائق السعودي يزيد الراجحي. فيما جاء القطري ناصر العطية، الفائز بالبطولة خمس مرات، في المركز الثالث مع فريق "داسيا".

رالي دكار، الذي يقام بالكامل في السعودية، يعد من أصعب وأشهر سباقات السيارات في العالم. السباق، الذي يستمر لمدة أسبوعين، سيختتم فعالياته في 17 كانون الثاني (يناير) الجاري بمدينة الشبيطة الواقعة في منطقة الربع الخالي.