شاهد: انقلاب سيارة ساينز وسط الكثبان الرملية في رالي داكار السعودية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: شهد رالي دكار في صحراء السعودية اليوم الأحد حادث انقلاب مثير لسيارة الإسباني كارلوس ساينز، حامل لقب البطولة وأحد أبرز المتسابقين في تاريخها. الحادث وقع أثناء اجتيازه الكثبان الرملية في المرحلة الزمنية القاسية الممتدة على مدار يومين، والتي يبلغ طولها الإجمالي 947 كيلومترًا، حيث تبدأ وتنتهي في مدينة بيشة بجنوب غرب المملكة.

