شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجيتي أمريكا والسعودية يبحثان الأزمة السورية وجهود التهدئة في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، الأوضاع في سوريا وجهود التهدئة في غزة.



كما ناقش الوزيران - حسبما أوردت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم /الثلاثاء/ - الجهود المستمرة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة؛ يضمن إطلاق سراح الرهائن وتكثيف المساعدات الإنسانية.



وشدد بلينكن على أهمية دعم المؤسسات الأمنية الشرعية في لبنان، مثل القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي.