شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة ورياح.. الأرصاد يتوقع حالة مطرية واسعة بداية من الأحد والان نبدء بالتفاصيل

طقس المملكة

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد، تأثر معظم مناطق المملكة بحالة مطرية تتراوح شدتها بين المتوسطة والغزيرة، تبدأ بعد غدٍ الأحد وتستمر حتى الأربعاء المقبل، مصحوبة برياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى 60 كم/ساعة. كما تشمل الحالة احتمالية جريان السيول، تساقط البرد، وارتفاع الأمواج على السواحل.وتشمل الحالة المطرية مناطق: تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، المدينة المنورة، مكة المكرمة، حائل، القصيم، الرياض، المنطقة الشرقية، الباحة، وعسير.ووفقاً لتقرير المركز، ستؤثر الحالة على منطقتي تبوك والمدينة المنورة يومي الأحد والاثنين، والجوف والحدود الشمالية من مساء الأحد إلى الثلاثاء، ومنطقتي حائل والقصيم يومي الاثنين والثلاثاء.فيما تمتد إلى منطقة الرياض من الاثنين إلى الأربعاء، وتشمل المنطقة الشرقية يومي الثلاثاء والأربعاء، ومنطقة مكة المكرمة يومي الاثنين والثلاثاء.وأهاب المركز الوطني للأرصاد بالجميع إلى متابعة تقاريره اليومية عبر موقعه الإلكتروني، تطبيق “أنواء”، وحساباته على منصات التواصل الاجتماعي، مع الالتزام بتعليمات الجهات المعنية حفاظاً على سلامة الجميع.