شكرا لقرائتكم خبر عن الهند: مقتل ثلاثة من أفراد طاقم مروحية لخفر السواحل إثر تحطمها والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الحكومية مقتل طيارين اثنين وغواص جوى كانوا على متن مروحية من طراز أدفانسيد لايت تابعة لخفر السواحل الهندي إثر تحطم المروحية واشتعال النيران فيها في مطار مدينة بوربندر بولاية جوجارات اليوم الأحد.ونقلت وكالة "برس تراست أوف إنديا" للأنباء عن قائد شرطة بوربندر بهاجيراثسينه جاديجا قوله إن المروحية كانت عائدة من طلعة جوية روتينية وتحطمت أثناء محاولتها الهبوط على المدرج.ولم يذكر قائد الشرطة على الفور أسباب وقوع الحادث.