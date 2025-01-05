شكرا لقرائتكم خبر عن تحت حراسة أمنية.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى والان نبدء بالتفاصيل

جرائم المستوطنين في فلسطين

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اقتحامات المسجد الأقصى

الدمام - شريف احمد - اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، من جهة باب المغاربة.وذلك تحت حراسة أمنية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي فرضت إجراءات عسكرية مشددة على دخول الزوار و المصلين للأقصى.وأفادت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بأن الاحتلال الإسرائيلي صعّد من عدوانه على الأقصى العام الماضي، من خلال سماحه للمستوطنين باقتحام الأقصى 256 مرة، وتنفيذ جولات استفزازية في باحاته.وكانت نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي أعمال هدم لستة منازل للفلسطينيين في بلدة عناتا شمال القدس المحتلة.ويأتي هذا في إطار محاربتها للوجود الفلسطيني، كما هاجم عشرات المستوطنين منازل وتجمعات للفلسطينيين في الأغوار الشمالية، واعتدوا على السكان.وأدى هذا إلى إصابة فلسطيني بجروح، ترافق ذلك مع اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمناطق واسعة في بلدات ومدن الضفة الغربية، تخللها مواجهات ومداهمة عدد من المنازل.وفي الأسبوع الأول من الشهر الماضي، كرر عشرات المستوطنين اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، من جهة باب المغاربة.ومارس المستوطنون جولات استفزازية في باحاته، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي فرضت إجراءات عسكرية مشددة على دخول المصلين للمسجد.كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرة فلسطينيين، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللها مواجهات واعتداءات على منازل وممتلكات الفلسطينيين.