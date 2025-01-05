شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح بنحو 23 مليار جنيه.. نتائج البورصة المصرية بعد الإغلاق والان نبدء بالتفاصيل

بورصة مصر اليوم

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد

أسعار الذهب في مصر

سعر جرام عيار 21

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات البورصة المصرية اليوم الأحد ارتفاعًا عند الإغلاق، وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 23 مليار جنيه ليصل إلى 2.221 تريليون جنيه.ويأتي هذا وسط تعاملات كلية بالسوق بلغت نحو 31.7 مليار جنيه.وصعد مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 0.41% مسجلًا 30183.61 نقطة.كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 1.37% ليصل إلى 8397.06 نقطة.وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا الذي أضاف نحو 1.13% إلى قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 11546.81 نقطة.كان سجل سعر الذهب في مصر، استقرارًا خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.واستقر سعر جرام الذهب، عيار 12، الأشهر في مصر، 2151.5 جنيه للبيع، و2140 جنيها للشراء.وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد في مصر، 30120 جنيها للبيع، و29960 جنيها للشراء.كما سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، 4302.75 جنيه للبيع، و4280 جنيها للشراء.فيما بلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، اليوم الأحد، في مصر،3944.25 جنيه للبيع، و3923.25 جنيه للشراء.واستقر سعر جرام الذهب، عيار 21، اليوم الأحد، في مصر،3765 جنيها للبيع، و3745 جنيها للشراء.أما سعر جرام الذهب، عيار 18، سجل اليوم الأحد، في مصر،3227.25 جنيه للبيع، و3210 جنيهات للشراء، فيما سجل سعر جرام الذهب، عيار 14، اليوم الأحد، في مصر، 2510 جنيهات للبيع، و2496.75 جنيه للشراء.