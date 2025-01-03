شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الملك خالد.. الأول في الالتزام بمواعيد الرحلات عالميا والان نبدء بالتفاصيل

مطار الملك خالد

عدد المسافرين

الدمام - شريف احمد - أعلن مطار الملك خالد الدولي الذي تتولى إدارته وتشغيله شركة مطارات الرياض عن تحقيقه عددًا من الإنجازات الريادية غير المسبوقة خلال عام 2024، تمثل أبرزها في رفع مستوى الشراكة بين المطار وعدد من شركات الطيران الأجنبية، حيث أضاف المطار 15 شركة طيران جديدة، إلى جانب تدشينه 5 مناطق للسوق الحرة، وافتتاحه 29 منفذًا بيعيًا جديدًا لتلبية مختلف الاحتياجات الشخصية لمسافري المطار.ودشّن المطار 5 مناطق للسوق الحرة لمنح مسافريه -عبر صالاته الخمس -فرصة التسوق بأسعار تفضيلية معفاة تمامًا من الضريبة الجمركية، كما أعلن عن افتتاحه 29 منفذًا بيعيًا شملت عددًا من الصيدليات، وصالات الاسترخاء، والمقاهي والمطاعم.أما على الصعيد التشغيلي، فقد أعلن مطار الملك خالد الدولي عن تجاوزه الأرقام القياسية السابقة لأعداد مسافريه السنوية، حيث بلغ إجمالي عدد مسافري المطار بنهاية العام 37 مليون مسافر.فيما بلغ إجمالي عدد الرحلات الجوية المشغّلة لذات العام 269 ألف رحلة، استهدفت 113 وجهة محلية ودولية، بإجمالي عدد حقائب تجاوز 24 مليون حقيبة، ليسجل المطار يوم 13 يونيو الماضي اليوم الأعلى في تاريخه من حيث عدد الرحلات المشغّلة التي بلغت في حينه 903 رحلات.وسجل المطار في الأول من أغسطس الماضي اليوم الأعلى من حيث عدد المسافرين، ممن بلغوا في ذلك اليوم فقط 131 ألف مسافر، كما حقق المطار المركز الأول عالميًّا في الالتزام بمواعيد الرحلات المغادرة بنسبة 86%.وأكد الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض أيمن بن عبدالعزيز أبوعباة، أن ما تحقق يعكس مجمل هذه الأرقام حالة النمو المتصاعد التي يشهدها مطار الملك خالد الدولي بوصفه أحد الركائز التنموية الداعمة لمختلف التطلعات الإستراتيجية لمملكتنا بوجه عام، ولعاصمتها الرياض بوجه خاص.