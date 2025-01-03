دونالد ترامب الابن يحتفل مع حبيبته الجديدة في رأس السنة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اصطحب نجل دونالد ترامب، دونالد ترامب جونيور، حبيبته بيتينا أندرسون، يوم الثلاثاء، إلى الفندق للاحتفال بعيد ميلاده الذي تزامن مع تاريخ حلول عام 2025.

وقد وصل الابن الأكبر للرئيس المنتخب دونالد ترامب (47 عاماً)، وحبيبته أندرسون معاً إلى احتفال عائلة ترامب برأس السنة الجديدة في بالم بيتش بولاية فلوريدا. ويأتي ظهور الثنائي بعد أسابيع من رصدهما متشابكي الأيدي في الأماكن العامة، عقب انفصاله عن خطيبته السابقة كيمبرلي غيلفويل.

وشهد احتفال ليلة رأس السنة الجديدة أيضاً وصول الرئيس المنتخب ترامب، والسيدة الأولى المقبلة ميلانيا ترامب، ونائب الرئيس المنتخب جي دي فانس، بالإضافة إلى إيلون ماسك.

وتصدّرت حياة دونالد الابن الشخصية عناوين الصحف في كانون الأو) (ديسمبر)، عندما شوهد علناً مع أندرسون بينما كان لا يزال مخطوباً لغيلفويل، التي تقدم لخطبتها ليلة رأس السنة عام 2020. وبعد يوم واحد فقط من رؤية دونالد الابن وأندرسون معاً، رشحت غيلفويل سفيرة للولايات المتحدة في اليونان.