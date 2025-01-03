حسين الجسمي يضيء سماء جدة في احتفالية تاريخية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في ليلة أسطورية احتفاءً بتاريخ نادي الاتحاد السعودي، أضاء الفنان الإماراتي حسين الجسمي سماء جدة بأمسية غنائية فريدة من نوعها، استهل بها أولى حفلاته الجماهيرية لعام 2025 وسط حضور جماهيري غفير من عشاق “العميد”. المناسبة جاءت في إطار احتفال النادي بانضمامه رسمياً إلى نادي الرواد كواحد من أقدم أندية كرة القدم في العالم، وسط أجواء احتفالية وحماس لا يوصف.

كرنفال رياضي وفني يجمع عشاق الاتحاد

اجتمع عشاق الرياضة والموسيقى تحت سقف واحد في مشهد كرنفالي ثقافي وفني، حيث امتزجت أصوات الجماهير مع أغاني الجسمي، لتُجسد عمق الانتماء لهذا النادي العريق. افتتح الجسمي الحفل بأغنيته الشهيرة “يا الاتحاد ارقى سما”، التي قدمها في 2019 احتفاءً بتاريخ النادي، ما زاد من حماس الحاضرين في لحظات جسّدت فرحة اللقاء بين الفنان والجمهور.

على مدار ساعتين، قدّم الجسمي باقة من أغانيه المحبوبة وسط تفاعل كبير من الجمهور، حيث علت الهتافات بين كل أغنية وأخرى بعبارات مثل: “آه يا حسين يا أُبّها.. إيه العظمة دي كلها”، ما أضاف إلى أجواء الحفل طابعاً مميزاً يعكس فرحة الحاضرين.

رسالة الجسمي لجمهور الاتحاد

في كلمته على المسرح، عبّر حسين الجسمي عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث التاريخي قائلاً:

“فخور أن أكون جزءًا من هذه الليلة التاريخية في جدة، كل عام والاتحاد ذهب.. كل عام وأنتم جمهور الذهب.”

وأضاف الجسمي: “هذا الإنجاز العالمي هو هدية جديدة من الاتحاد للمملكة العربية السعودية، ومصدر فخر لكل سعودي وعربي.”

كما وجّه الجسمي شكره لإدارة نادي الاتحاد وجماهيره على الحفاوة والتنظيم المميز، مشيداً بشركة “بينش مارك” التي قدّمت حفلاً احترافياً جمع بين الإبداع والتنسيق المثالي. وشارك في الحفل أيضاً الفنان فهد الكبيسي، الذي أضفى لمسة مميزة بأدائه.

استعدادات الجسمي لحفله في دبي

بعد نجاح الحفل في جدة، يستعد حسين الجسمي للعودة إلى الإمارات لإحياء حفله الثاني لعام 2025 في “القرية العالمية” بدبي، يوم 5 يناير، حيث يُتوقع حضور جماهيري ضخم، في استمرار لمسيرته الفنية الناجحة.

حفل جدة شكّل بداية قوية للجسمي في العام الجديد، مؤكداً على مكانته كواحد من أبرز نجوم الأغنية العربية، القادر على جمع محبّي الفن والرياضة في احتفالية استثنائية.