انت الان تتابع خبر الأولى من نوعها.. وزيرا خارجية فرنسا والمانيا يصلان دمشق للقاء "الجولاني" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن وزير خارجيتها وصل إلى دمشق الجمعة، فيما أعلنت برلين ان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو سينضم إلى نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك.



وسيجري الوزيران سويا محادثات نيابة عن الاتحاد الأوروبي مع أحمد الشرع، الذي قاد المتمردين الإسلاميين في الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد في أوائل ديسمبر/كانون الأول.