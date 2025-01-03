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الأولى من نوعها.. وزيرا خارجية فرنسا والمانيا يصلان دمشق للقاء "الجولاني"

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن وزير خارجيتها وصل إلى دمشق الجمعة، فيما أعلنت برلين ان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو سينضم إلى نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك.

وسيجري الوزيران سويا محادثات نيابة عن الاتحاد الأوروبي مع أحمد الشرع، الذي قاد المتمردين الإسلاميين في الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد في أوائل ديسمبر/كانون الأول.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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