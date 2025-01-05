انت الان تتابع خبر هل يعرف الآباء ما تفعله الشاشات بعيون أطفالهم؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مشاكل العين الناتجة عن التعرض المفرط للشاشات:

. إرهاق العين

الأطفال الذين يركزون لفترات طويلة على الشاشات يعانون من مشكلة إرهاق العين، التي تتسم بالصداع، ضعف في الرؤية، وشعور بعدم الراحة من وهج الشاشة الذي يزيد من تفاقم هذه الأعراض.



ينصح الخبراء بمنح العين فترات راحة منتظمة لتخفيف الضغط الناتج عن التركيز المستمر على الأشياء القريبة.

. جفاف العين

تشير الدراسات إلى أن التركيز على الشاشات لفترات طويلة يقلل من معدل رمش العين، مما يؤدي إلى جفافها وتهيجها.

. فقدان مرونة التركيز

الاستخدام الطويل للشاشات يجعل الأطفال يواجهون صعوبة في التكيف مع الرؤية البعيدة.

على الرغم من أن هذه المشكلة غالبًا ما تكون مؤقتة، إلا أن العيون تحتاج إلى وقت للتأقلم واستعادة مرونتها الطبيعية.

. قصر النظر

قضاء وقت طويل داخل المنازل وقلة التعرض لضوء النهار الطبيعي يزيد من احتمالية إصابة الأطفال بقصر النظر.

يؤكد الباحثون أهمية قضاء الأطفال وقتًا في اللعب خارج المنزل لصحة عيونهم وأجسادهم، حيث تلعب الأشعة فوق البنفسجية دورًا أساسيًا في نمو صحي للعين، شريطة توفير حماية مناسبة من أشعة الشمس القوية.

تأثير الشاشات على النوم والصحة العامة

الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات يؤثر على إيقاع الجسم اليومي، حيث يترجم الدماغ هذا الضوء على أنه "نهارًا"، مما يؤدي إلى اضطراب النوم لدى الأطفال.

مخاطر إضافية:

هناك خطر أكبر على العيون عند استخدام شاشات مكسورة، اذ يبذل الأطفال جهدًا إضافيًا للتركيز على تعويض الرؤية في المناطق المكسورة، مما يزيد من إجهاد العين بشكل كبير.

توصيات الخبراء

رغم صعوبة إبعاد الأطفال عن الشاشات، يمكن الحد من تأثيرها السلبي من خلال تنظيم أوقات الاستخدام، وتحديد فترات زمنية مناسبة، مع تشجيعهم على ممارسة الأنشطة الخارجية التي تساهم في الحفاظ على صحة عيونهم وجسمهم.