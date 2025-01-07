شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. ما الجديد في سعر الجنيه الذهب بالصاغة والان مع تفاصيل الخبر

بعد أن ارتفع سعر الجنيه الذهب في مصر بحوالي 80 جنيها أمس الإثنين، في ظل تطورات ملحوظة وتغيرات مستمرة في سعر بيع الجنيه الذهب للمستهلكين، وذلك على خلفية ارتفاع سعر الذهب في السوق المصري، ننشر تفاصيل سعر الجنيه الذهب وكذلك سعر الذهب اليوم لجميع الأعيرة.

ويسجل الجنيه الذهب الآن وقت نشر هذه السطور مستويات 29960 جنيها بدون إضافة رسوم للتصنيع أو الضريبة والدمغة.

وتبلغ سعر مصنيعة الجرام في الجنيه الذهب بالسوق المصري 54 جنيها بمعني أن سعر مصنيعة الجنيه الذهب في مصر تسجل 432 جنيها تشمل ضريبة ودمغة.

وننشر سعر جرام الذهب اليوم في مصر من عيار 21 بالتعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء قبل ساعات من إعلان عدد من البيانات الاقتصادية الهامة التي يمكن أن تؤثر على سعر الذهب في مصر .

سعر الذهب في مصر اليوم :

عيار 24 يسجل 4280 جنيها.

عيار 21 يسجل 3745 جنيها.

عيار 18 يسجل 3210 جنيهات.

الجنيه الذهب 29960 جنيها

ومن المتوقع أن يقدم تقرير الوظائف في الولايات المتحدة المقرر صدوره يوم الجمعة، المزيد من الأدلة على توقعات أسعار الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي. كما أن بيانات التوظيف وفرص العمل الصادرة عن ADP، بالإضافة إلى محضر آخر اجتماع للسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي تعمل أيضاً على جذب المستثمرين.