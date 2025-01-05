شكرا لمتابعة خبر عن هايل العتيبي: بعد استقرار طويل حالة مميزة اليوم وغدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الباحث في علوم الطقس والمناخ هايل العتيبي، أن اليوم وغدًا يشهد حالة جوية مميزة على مناطق واسعة .

وقال العتيبي عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” بعد استقرار طويل، مقبلين على حالة مميزة يومي (الأحد-الإثنين) على مناطق واسعة و تتركز على طول السواحل من ينبع حتى جنوب جدة و المرتفعات المحاذية لها شرقًا.”

وأضاف العتيبي:” السحب السيلية مرشحة بحول الله وقوته.”

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية ، الجوف ، تبوك، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، في حين تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض ، مكة المكرمة.