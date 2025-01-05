ديبيكا بادكون في يوم ميلادها.. إطلالات جمالية أيقونية لنجمة بوليوود السمراء

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 يناير 2025 11:49 صباحاً - النجمة الهندية ديبيكا بادكون Deepika Padukone غنية عن التعريف، فهي واحدة من أكثر نجمات بوليوود شهرة وجمالاً، وقد تخطت شهرتها بلدها الهند لتمتد إلى العالم كله، ما جعلها أيقونة جمالية يُحتذى بها من قبل كثيرات من النساء والفتيات حول العالم، وحوّلها إلى وجه إعلامي لأشهر الماركات التجارية التي تُعنى بالموضة والجمال، وخوّلها دخول قائمة النساء الأكثر جمالاً لعام 2024. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك ديبيكا بادكون بصمة فنية خاصة ليس في بوليوود فقط وإنما في السينما العالمية أيضاً، بفضل أدوارها المتقنة التي تزينها بملامح وجهها الآسرة. وقد استطاعت عبر سنوات شهرتها أن تشكل واحدة من النجمات اللواتي يمتلكن تأثيراً كبيراً في عالم الجمال ممن تشكّل إطلالاتهن الجمالية صيحات رائجة بحد ذاتها.

ولمناسبة يوم ميلادها، الذي يصادف 5 يناير من كل عام، نرصد لك باقة من أجمل الإطلالات الجمالية لنجمة بوليوود السمراء ديبيكا بادكون، فما هو رأيك بها؟

مكياج بني دافئ مع تسريحة الشينيون الكلاسيكية

Embed from Getty Images



دائماً ما تعتمد ديبيكا بادكون في إطلالاتها ألوان المكياج التي تتناغم مع بشرتها السمراء، وهذا ما يجعل مكياجها متوازناً وأنيقاً في كل الأوقات. وفي واحدة من أحدث الإطلالات الجمالية؛ اعتمدت ديبيكا بادكون مكياج عيون بنياً دافئاً، أنيقاً وناعماً مع لمسة لامعة خفيفة مصحوبة بالكحل الأسود الذي أبرز العينين مع ماسكرا كثيفة لإبراز الرموش، جنباً إلى جنب مع بشرة خالية من العيوب ترتكز على أساس طبيعي ومظهر مضيء، وأحمر شفاه خفيف باللون النيود وبلاشر زهري خفيف. ونسقت مع مكياجها تسريحة الشينيون الكلاسكية الأنيقة مع الغرة الفضفاضة المسحوبة إلى الخلف.

في هذا السياق، شاهدي الظهور الأول للنجمة ديبيكا بادكون بعد الإنجاب بحفل غنائي

مكياج أزرق تركوازي مع تسريحة الكعكة العالية الفوضوية

Embed from Getty Images



تتخطى ديبيكا بادكون أحياناً أساليب المكياج التقليدية لتعتمد ما هو أكثر جرأة وتميزاً، ففي واحدة من إطلالاتها الجمالية المتفردة، اعتمدت مكياج عيون جريئاً بأسلوب عين القطة، ارتكز على ظلال العيون باللون الأزرق التركوازي فوق الجفن العلوي مع خط كحل جريء باللون نفسه يمتد إلى الخارج لإطالة العين وإبرازها، إلى جانب الماسكرا الكثيفة على الرموش العلوية وتغطية طبيعية مطفية للبشرة مع لمسة مضيئة على النقاط العالية للوجه، ولمسات خفيف من الهايلايتر على عظمة الأنف والخد، وأحمر الشفاه النيود المائل إلى البني ليناسب جرأة العيون. في المقابل، اختارت تسريحة الكعكة العالية الفوضوية مع الغرة المسحوبة إلى الخلف، ما أبرز جمال وجهها ومكياجها في آن واحد.

مكياج كلاسيكي مع تسريحة الشعر المبلل المنسدل

Embed from Getty Images



في إطلالة لها خطفت بها الأنظار خلال أحد أسابيع الموضة العالمية 2023، تألقت ديبيكا بادكون بمكياج عيون كلاسيكي ناعم باللون النيود القريب إلى لون بشرتها وخط الكحل البني على خط الرموش العلوية والسفلية، والماسكرا المعززة لطول وكثافة الرموش، مع تركيز كبير على الشفاه، حيث تم اعتماد أحمر الشفاه البرغندي المطفي الداكن، الذي منح الشفاه مظهراً جريئاً وأنيقاً في الوقت نفسه، إلى جانب تغطية مخملية طبيعية ومشرقة للبشرة، وهايلايتر خفيف على عظمة الخد وجسر الأنف، وبلاشر خوخي خفيف لإبراز مظهر الشفاه أكثر. ونسقت مع مكياجها هذا تسريحة الشعر المبلل المنسدل على الظهر مع الغرة المسحوبة إلى الخلف.

ما رأيك أيضاً بمتابعة: ديبيكا بادكون بإطلالة هوليودية قديمة في حفل توزيع جوائز أوسكار 2023

مكياج سموكي بني مات مع تسريحة الكعكة المنخفضة المصقولة

Embed from Getty Images



وفي واحدة من إطلالاتها الجمالية التي تألقت بها على السجادة الحمراء، حبست ديبيكا بادكون الأنفاس بمكياج عيون بارز باللون البني المات الغامق، حيث تم إبراز العين باستخدام الظلال الكثيفة فوق الجفن العلوي بأسلوب السموكي وتحت الجفن السفلي، مع الكحل الأسود المحدد للعيون والرموش المستعارة البارزة، إلى جانب تغطية مصقولة ومطفية للبشرة، التي منحها البلاشر البرونزي توهجاً طبيعياً، والشفاه الطبيعية المطفية. كذلك، تألقت بتسريحة الكعكة المنخفضة المصقولة بالفرق النصفي والغرة المشدودة بالكامل إلى الخلف.

مكياج برونزي مونوكروم مع تسريحة الكعكة الفوضوية المنخفضة

Embed from Getty Images



وفي إطلالة مشرقة لها على السجادة الحمراء أيضاً، تألقت نجمة بوليوود السمراء ديبيكا بادكون بإطلالة شبابية مفعمة بالحياة، اختارت فيها مكياج مونوكروم باللون البرونزي المتوهج، تم فيه تظليل الجفون العلوية والسفلية بهذا اللون مع الكحل الأسود الناعم على خط الرموش العلوية ومدمع العين والماسكرا المكثفة والمطولة للرموش، إلى جانب تغطية موحدة ومشرقة للبشرة بلمسات برونزية خفيفة لامعة، في مقابل أحمر شفاه مطفي باللون البرونزي.