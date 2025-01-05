شكرا لمتابعة خبر عن استخدام الجوال خلال القيادة يتصدّر مسببات الحوادث المرورية بالجوف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت الإدارة العامة للمرور اليوم الأحد، عن أبرز (3) مسببات للحوادث المرورية في عام 2023 في منطقة الجوف.

وأكدت أن استخدام السائق بيده جهازًا محمولًا (الجوال) أثناء قيادة المركبة تصدر مسببات الحوادث المرورية في منطقة الجوف، يليه الانحراف المفاجئ ومخالفات الأفضلية.

ودعت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات إلى الالتزام بأنظمة وقواعد السير والسلامة المرورية على الطرق في جميع مناطق المملكة.