شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: البرد هالسنة صامل على دعسة واحدة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق، عن موعد انتهاء موسم المربعانية .

وقال الزعاق في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” هذا الأسبوع يعتبر آخر أسابيع موسم المربعانية، ويوم الجمعة المقبلة يودعنا الموسم، والبرد هالسنة صامل على دعسة واحدة .”

وأضاف:” هذا الأسبوع رح يأخذ من برد المربعانية في طرف وبرد الشبط بطرف ثاني”، لافتًا أن آخر أسابيع المربعانية تعتبر من الأسابيع الهجينة .

وتابع:” هذا الأسبوع سيكون مغاير من ناحية درجة الحرارة، وعندنا حالة مطرية تبدأ من اليوم من الجهة الغربية نواحي مكة المكرمة على المدينة وجدة .”