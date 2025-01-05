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الزعاق: البرد هالسنة صامل على دعسة واحدة .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - كشفت خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق، عن موعد انتهاء موسم المربعانية .

وقال الزعاق في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” هذا الأسبوع يعتبر آخر أسابيع موسم المربعانية، ويوم الجمعة المقبلة يودعنا الموسم، والبرد هالسنة صامل على دعسة واحدة .”

وأضاف:” هذا الأسبوع رح يأخذ من برد المربعانية في طرف وبرد الشبط بطرف ثاني”، لافتًا أن آخر أسابيع المربعانية تعتبر من الأسابيع الهجينة .

وتابع:” هذا الأسبوع سيكون مغاير من ناحية درجة الحرارة، وعندنا حالة مطرية تبدأ من اليوم من الجهة الغربية نواحي مكة المكرمة على المدينة وجدة .”

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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