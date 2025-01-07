تكنولوجيا: Acer تكشف عن حاسب الألعاب اللوحي المحمول Nitro Blaze 11 #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Acer أخيرًا عن أول حاسب ألعاب لوحي محمول لها في معرض CES 2025، ويبدو أن الشركة تسعى لتقديم جهاز منافس، وهو Nitro Blaze 11 العملاق المُقرر طرحه في وقت لاحق من هذا العام.

يُشبه Blaze 11 جهاز Lenovo Legion Go في بعض النواحي، حيث يأتي مزود بوحدات تحكم قابلة للفصل وحامل مُدمج. ولكن مع شاشة IPS مقاس 11 بوصة بدقة 2560 × 1600 مع معدل تحديث 120 هرتز وسطوع 500 شمعة،

وكما هو متوقع من جهاز في هذه الفئة، أضافت Acer بعض اللمسات الجمالية المُخصصة للاعبين مثل إضاءة RGB حول عصي التحكم التناظرية، بالإضافة إلى تطبيق Acer Game Space الجديد الذي يعمل كمشغل ألعاب شامل ومركز للتحكم في الإعدادات. وتتميز شاشة Blaze 11 بسطوع ووضوح عاليين. كما يأتي الجهاز مع مجموعة منافذ قياسية: منفذي USB-C، ومقبس صوت 3.5 مم وفتحة بطاقة microSD. وخصصت Acer مساحة لمنفذ USB-A، ليرتفع بذلك إجمالي عدد منافذ USB إلى ثلاثة.

أما بالنسبة لمكونات الجهاز فتبدو مواصفات Blaze 11 جيدة، مع معالج AMD Ryzen 7 8840HS وكارت شاشة Radeon 780M، وذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 16 جيجابايت (7500 MT/s) و ما يصل إلى 2 تيرابايت من سعة تخزين SSD (مع العلم أن التكوينات الأولية ستأتي بسعة 512 جيجابايت).

ولمن يرى أن جهاز الألعاب اللوحي مقاس 11 بوصة ضخم بعض الشيء، تقدم Acer خيارًا آخر وهو Nitro Blaze 8. يتميز هذا الطراز بمواصفات مطابقة تقريبًا وتصميم مشابه مع استثناء وحدات التحكم القابلة للفصل والحامل، ويأتي مع شاشة IPS أصغر مقاس 8 بوصات مع معدل تحديث أسرع قليلاً يبلغ 144 هرتز. ويتمتع كلا الطرازين بالمتانة، مع تفوق Blaze 8 في المتانة بفضل وحدات التحكم غير القابلة للفصل. ولمزيد من الخيارات، يُضاف إلى عائلة Acer جهاز محمول ثالث وهو Nitro Blaze 7، الذي تم الإعلان عنه في سبتمبر الماضي ولم يُطرح للبيع بعد.

من المُقرر طرح جميع الأجهزة المحمولة الثلاثة للبيع في الربع الثاني من عام 2025، بسعر يبدأ من 1100 دولار لـ Nitro Blaze 11، و 900 دولار لـ Blaze 8 وحوالي 800 دولار لـ Blaze 7.

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