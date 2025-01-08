فوائد تقديم أوراق الجوافة للرضيع وعلاقتها بصحة جهازه المناعي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 8 يناير 2025 08:48 صباحاً - هناك فوائد عديدة لتقديم أوراق الجوافة للطفل، فهي تساعد طفلك على تحسين جهاز المناعة والحفاظ على صحة القلب، وذلك بالإضافة إلى فائدتها في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي للطفل، لذلك يفضل إدخالها للنظام الغذائي للطفل بانتظام، وذلك لأن فيتامين سي أيضاً الموجود في أوراق الجوافة يعد مفيداً لتحسين جهاز مناعة الطفل.

على الجانب الآخر، وفقاً لموقع "هيلث لاين"، تعتبر ثمار وأوراق الجوافة غنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة المفيدة لصحة الطفل، ويمكنك العثور على أوراق الجوافة في العديد من المنتجات التي تباع في الصيدليات، مثل مستخلصات الشاي وبعض المكملات الغذائية، إلا أنه في المقابل، قبل إعطاء الطفل بعض المكملات الغذائية، يجب التأكد من استشارة الطبيب لتقليل خطر إصابة الطفل ببعض المضاعفات الجانبية. فيما يلي بعض فوائد أوراق الجوافة لصحة الأطفال.

تعزيز صحة جهاز المناعة

تعزز أوراق الجوافة مناعة الأطفال الصغار والرضع - الصورة من موقع Freepik

تحتوي أوراق الجوافة على فيتامين سي، وهو من الفيتامينات المفيدة لصحة الطفل، والتي تعمل على تعزيز جهاز المناعة لدى الأطفال الصغار والرضع؛ لأنه يمكن أن يساعد في إنتاج خلايا الدم البيضاء، مثل الخلايا الليمفاوية والخلايا البلعمية.

كما يساعد فيتامين سي الموجود في أوراق الجوافة في أن يكون أكثر فعالية في منع الضرر الجزيئي الناجم عن الجذور الحرة، ويمكن لهذا الفيتامين أيضاً تسريع عملية شفاء الجروح لدى الأطفال.

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التغلب على تساقط الشعر

يمكن أن تعالج أوراق الجوافة تساقط الشعر الزائد لدى الأطفال، والذي يحدث عادة بسبب بعض العوامل الوراثية، أو بعض أنواع العدوى في فروة الرأس لدى الطفل، حيث تحتوي أوراق الجوافة على فيتامين ب الذي يلعب دوراً مهماً في تقوية جذور الشعر ومنع تساقطه، وإذا استمرت هذه الحالة لفترة طويلة من دون شفاء، فيجب عليك استشارة الطبيب على الفور.

التحكم في سكر الدم

تظهر الأبحاث أن مستخلص أوراق الجوافة يمكن أن يحسن مستويات السكر في الدم، ومقاومة الأنسولين لدى الأطفال، لذا فهو مشروب مهم جداً لمرضى السكري من الأطفال للتحكم في أعراضهم، ويساعد تناول الطفل لشاي أوراق الجوافة على التقليل من مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام، ويمكن أن تستمر التأثيرات لمدة تصل إلى ساعتين.

تأثيرات مضادة للسرطان

لأوراق الجوافة تأثيرات مضادة للسرطان، ومفيدة لصحة جسم الطفل، حيث تحتوي أوراق الجوافة على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تلعب دوراً مهماً في منع تلف الخلايا بسبب التعرض للجذور الحرة التي تسبب السرطان لدى الأطفال، كما يميل زيت أوراق الجوافة إلى أن يكون أكثر فعالية 4 مرات في وقف تطور الخلايا السرطانية من أنواع معينة من أدوية السرطان.

التغلب على الإسهال

تساعد أوراق الجوافة على تخفيف أعراض الإسهال لدى الأطفال - الصورة من موقع Freepik

تساعد أوراق الجوافة على تخفيف أعراض الإسهال لدى الأطفال، والتي يمكن أن تشمل التغوط المستمر، وتشنجات أو آلاماً في المعدة، والغثيان، والقيء، وانتفاخ البطن، والبراز الدموي.

ويجب بجانب تقديم مشروب أوراق الجوافة لطفلك، إعطاؤه وفقاً للطبيب بعض أنواع المضادات الحيوية أو الأدوية المضادة للطفيليات، على النحو الموصى به من قبل الطبيب، والتأكد من تعويض السوائل المفقودة عن طريق تناول الماء أو العصير.

تقلل من الالتهابات

استخدام أوراق الجوافة يمكن أن يقلل الالتهاب لدى الأطفال، وهو استجابة الجسم للمرض أو الإصابة أو العدوى الجرثومية أو التعرض للمواد الكيميائية السامة.

يمكن أن تحدث هذه الحالة فجأة ومؤقتاً أو تستمر لسنوات، وذلك لأنها تساعد على تخفيف تدفق الدم إلى الأوعية الدموية، وتخفف من فرص حصول تورم وتخدر المنطقة مخففة الألم، وتخفف أي نزيف حاصل.

صحة الجلد

تحافظ أوراق الجوافة على صحة جلد الأطفال بشكل عام، حيث تظهر الأبحاث أن مستخلص أوراق الجوافة يمكن أن يعالج حب الشباب إذا تم تطبيقه مباشرة على الجلد.

وفي الوقت نفسه، وجدت دراسات أن أوراق الجوافة تعد فعالة في علاج البكتيريا المسببة لحب الشباب لدى الأطفال.

صحة الأمعاء

يمكن أن تدعم أوراق الجوافة صحة المعدة والأمعاء لدى الأطفال، وذلك لخصائصها المضادة للميكروبات التي تساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي؛ لأن محتوى الألياف في أوراق الجوافة يمكن أن يساعد في تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك.

يمكنك تقديم أوراق الجوافة للطفل بانتظام للحصول على فوائدها المثلى، ولكن بدون إفراط.

تحسين صحة القلب

يمكن للأطفال الذين تناولوا أوراق الجوافة بانتظام أن تعمل على تحسين صحة القلب لديهم؛ لأن المستويات العالية من مضادات الأكسدة والفيتامينات الموجودة في أوراق الجوافة يمكن أن تحمي القلب من التلف الناتج عن التعرض للجذور الحرة.

وليس هذا فحسب، بل إن المستويات العالية من البوتاسيوم والألياف القابلة للذوبان في هذه الأوراق تلعب دوراً مهماً في الوقاية من خطر إصابة الأطفال بأمراض القلب في المستقبل، ويمكنك غلي أوراق الجوافة وتحويلها إلى شاي عشبي، يمكن للطفل تناوله يومياً.

قواعد استهلاك أوراق الجوافة للأطفال

يمكنك استخدام 5-10 أوراق جوافة لغليها أو إضافتها في شاي الأعشاب، مثل الزنجبيل أو القرفة أو العسل، لإضافة نكهة له أيضاً، ولكن تجنبي إضافة العسل للأطفال الأقل من عام، ومن الأفضل تناول المشروبات العشبية 1-2 مرة يومياً للحصول على الفوائد المثلى.

يجب عدم الإفراط في تقديم أوراق الجوافة لطفلك؛ لأن هذه الأوراق قد يكون لها ردود فعل تحسسية، مثل الحكة والطفح الجلدي والتورم في أجزاء معينة من الجسم.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.