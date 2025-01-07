تكنولوجيا: سوني تفتح باب الحجز المُسبق لسيارة Afeela 1 الكهربائية #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ناقشت سوني طموحاتها في مجال السيارات الكهربائية على مدى خمس سنوات، لكن في نفس الوقت فتحت الشركة باب الحجز المسبق لحجز سيارتها الأولى Afeela 1. فمن خلال شركة Sony Honda Mobility، يُمكنك حجز سيارة الآن مقابل رسوم 200 دولار.

السيارة التي كانت تُعرف سابقًا باسم Vision-S و Vision-S 02 ستُصبح أخيرًا منتجًا مُتاحًا للشراء. تأتي السيارة الكهربائية Afeela 1 مع مجموعة من التحديثات المُريحة، بما في ذلك مساعد داخل السيارة وتصميم داخلي مُحدّث.

يتوفر طرازان، Afeela 1 Origin و Afeela 1 Signature، بسعر 89,900 دولار و 109,900 دولار على التوالي. في البداية، سيكون الحجز متاحًا فقط للعملاء في كاليفورنيا، ولكن لن يتم تسليم السيارات الأولى حتى منتصف عام 2026. وستكون هذه السيارات من نسخة Signature الأغلى ثمنًا، مع إطلاق طراز Origin في عام 2027. وسيأتي كلا الطرازين مع اشتراك لمدة ثلاث سنوات في الخدمات الضرورية، والتي تشمل نظام ADAS من المستوى الثاني + المعروف باسم Afeela Intelligent Drive، والترفيه ، و Afeela Personal Agent وغيرها. وتشمل الميزات الأخرى مجموعة مختارة من تطبيقات الوسائط، وخرائط ثلاثية الأبعاد، وصوت مكاني، واتصال 5G.

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