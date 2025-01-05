أهم زيوت الشعر لهذا الموسم.. عناية متكاملة ومثالية في بداية العام

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 يناير 2025 11:49 صباحاً - مع بداية عام جديد، تعتبر العناية بالشعر أحد أهم قرارات الجمال التي يمكن أن تتخذها كل سيدة. الشعر الصحي واللامع هو رمز للجمال والثقة، ولتحقيق ذلك، تحتاجين إلى المنتجات التي تمنح شعرك التغذية التي يستحقها.

في هذا الموسم، تبرز مجموعة من الزيوت الفاخرة من ماركات عالمية مشهورة، تقدم لكِ حلولاً فعالة لتغذية شعرك وحمايته من التأثيرات اليومية.

من زيت الأفوكادو الذي يوفر ترطيباً عميقاً ويعزز مرونة البشرة والشعر، إلى زيت الذهب الفاخر الذي يعيد الحيوية واللمعان لشعرك الجاف والتالف، تقدم لكِ هذه الزيوت الفاخرة مزيجاً من المكونات الطبيعية التي تساهم في استعادة صحة شعرك من الجذور وحتى الأطراف. سواء كان شعرك جافاً أو تالفاً أو بحاجة إلى الترطيب واللمعان، ستجدين في هذه الزيوت كل ما تحتاجينه لتبدين أجمل وأبهى في كل يوم من أيام العام الجديد.

ابدئي العام الجديد بالعناية التي يحتاجها شعرك، واستمتعي بنتائج مبهرة مع زيوت الشعر الفاخرة التي سنقدمها لكِ هذا الموسم.

زيت الشعر Avocado Oil Skin & Hair Care Hair Oil من سانت بارث St Barth

زيت الشعر Avocado Oil Skin & Hair Care Hair Oil من سانت بارث St Barth

زيت فاخر وغني بالفيتامينات من الأفوكادو الناضجة، إلى رائحة زهرة التيار الاستوائية. زيت متعدد الاستخدامات، مرطب وغني؛ وهو مثالي للاستخدام اليومي على الجسم والوجه والشعر وللطقوس الجمالية الفاخرة مثل الاستحمام، التدليك، الأقنعة والعلاجات. بضع قطرات فقط تكشف عن دفء الزيت وجاذبيته. يتم استخراج زيت الأفوكادو الثمين من الضغط البارد الأول لهذه الفاكهة الاستوائية، ويحتوي على الأحماض الدهنية غير المشبعة المهمة. إنه مرطب ومريح، وله تأثير تجديدي.

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زيت الشعر Sublime Gold Ultra Nourishing Oil Hair Oil من ميريم كيفيدو Miriam Quevedo

زيت الشعر Sublime Gold Ultra Nourishing Oil Hair Oil من ميريم كيفيدو Miriam Quevedo

علاج زيت مغذٍّ محسن بالذهب 24 قيراط البيوآكتيف الذي يضيف نعومة وحيوية ولمعاناً رائعاً للشعر. غني بمزيج قوي من 10 زيوت نباتية، بما في ذلك زيت باوباب، التوت، الورد، الكاميليا، الأركان العضوي، زيت الزيتون والزيوت الأيورفيدية، بالإضافة إلى الحماية من الأشعة فوق البنفسجية، يغذي هذا الإكسير الذهبي الشعر بعمق ويصلح على الفور، مما يستعيد جماله الأصلي، ويغلق قشرة الشعر ويحميه من العوامل الخارجية. هذا الزيت الفاخر متعدد الاستخدامات مثالي للشعر الجاف والتالف، حيث يغذي ويرطب كل خصلة، مستعيداً لمعانها الطبيعي، وقوتها ونعومتها.

زيت الشعر Huile Capillaire Hair Oil من كيزون فلامل Maison Flamel

زيت الشعر Huile Capillaire Hair Oil من كيزون فلامل Maison Flamel

هذا الزيت الجلّي الخفيف يغذي الشعر بطريقة مثالية، يسهل تصفيفه ويترك لمسة نهائية جافة وحريرية، دون أن يكون دهنياً. عند التطبيق، تنكسر تركيبته الزيتية الجيلية وتنتشر بسهولة على الشعر. بضع قطرات تكفي لتغطية الشعر ومعالجته.

مع مرور الأيام، يصبح الشعر أفضل من حيث الجودة والملمس واللمعان. يصبح التصفيف متعة يومية، دون تشابك أو تجاعيد. الشعر المغذى والمحمي بعمق يصبح أكثر مقاومة للإجهادات اليومية.

زين الشعر Nurture Hair Oil Hair Oil من سهاجان Sahajan

زين الشعر Nurture Hair Oil Hair Oil من سهاجان Sahajan

على مر القرون، طور الأطباء علاجات لتقوية واستعادة لمعان الشعر. قامت علامة سهاجان بتكييف التركيبات للتعامل مع الضغوط الحديثة مثل تجفيف الشعر بالهواء الساخن أو صبغه، التي قد تتسبب في تلف الشعر. مع مكونات محترمة مثل زيوت الأملا وإكليبتا ألبا، النتيجة هي استعادة مرونة وجمال الشعر الطبيعي.

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زيت Oil Reflections Luminous Smoothening Oil Hair Oil من ويلا بروفيشينيل Wella Professionals

زيت Oil Reflections Luminous Smoothening Oil Hair Oil من ويلا بروفيشينيل Wella Professionals

استمتعي بشعر ناعم ذي سطح لامع مع زيت Oil Reflections Luminous Smoothening Oil Hair Oil للشعر، المصمم بخصائص مضادة للتجاعيد ليجعل الشعر أكثر نعومة . هذه الصيغة الخفيفة تحتوي على زيت الكاميليا ومستخلص الشاي الأبيض لتوفير شعور مرطب طويل الأمد ولمعان لامع، مما يعيد الرطوبة المفقودة لتأمين لمسة ناعمة وسلسة. ضعي 1-2 ضخة على شعرك. وزعيه على منتصف الطول والنهايات قبل تجفيف الشعر أو على الشعر الجاف. للحصول على أفضل النتائج.