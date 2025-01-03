راشد الفارس في ليلة استثنائية بموسم الرياض: رحلة 28 عاماً من الفن والوفاء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في ليلة موسيقية خاصة ضمن فعاليات موسم الرياض، أحيا الفنان السعودي راشد الفارس ليلة غنائية منفردة احتفاءً بمسيرته الفنية التي امتدت لأكثر من 28 عاماً من العطاء والنجاح. جاءت الليلة بتنظيم مجموعة روتانا للموسيقى وبرعاية هيئة الترفيه بقيادة المستشار تركي آل الشيخ، الذي حرص على تقديم الفارس في ليلة تصدّرت الترند على منصة X، وسط حضور جماهيري غفير ونفاد جميع التذاكر.

مؤتمر صحفي قبل الحفل

قبل بدء الحفل، استقبل سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا، الفنان راشد الفارس في مؤتمر صحفي، حيث استعاد الثنائي ذكريات نجاحات الفارس مع الشركة. وخلال لقائه مع الصحفيين، عبّر الفارس عن فخره بالنهضة التي تعيشها المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، مشيداً بجهود القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وكشف الفارس عن اتصال المستشار تركي آل الشيخ به شخصياً لتكليفه بإحياء هذه الليلة، معرباً عن امتنانه لهذا الدعم. كما استعرض جانباً من حياته الشخصية، موضحاً أنه من مواليد الرياض، ودرس القانون، وهو المجال الذي يرى أنه ساعده كثيراً في حياته. وأشار إلى أن لقب “الفارس” أطلقه عليه الفنان محمد عبده.

الحفل وأغانيه

انطلق الحفل على مسرح محمد عبده أرينا بفقرتين غنائيتين قدم خلالهما راشد الفارس أكثر من 30 أغنية من ألبوماته التسعة ومن أعماله المنفردة، وسط تفاعل جماهيري كبير.

افتتح الفارس الليلة بأغنية “يمكن”، وقدم باقة من أبرز أغانيه التي تنوعت بين القديم والجديد، مثل: “وايه أحبه، شموخ، نعم الفين، تزعل ليه، المدينة، عزاه، انت الحب، سياسة الحب، عاشت بلادي” وغيرها من الأغاني التي أطربت الجمهور.

رسائل الوفاء من راشد الفارس

تميزت ليلة راشد الفارس بلمسة وفاء واضحة، حيث توجه بالشكر إلى الراحل صالح الشهري، الذي كان له نصيب كبير من الألحان في مشواره، وذكر أيضاً تأثره بـطلال مداح. كما عبّر عدد من النجوم عن تقديرهم للفارس، ومن بينهم الأمير الشاعر نواف بن فيصل بن فهد، والفنان عبدالمجيد عبدالله، والشاعر علي عسيري.

ديكور مبهر وتنظيم محكم

نال الحفل إشادة كبيرة من الحضور والمتابعين عبر البث التلفزيوني المباشر، حيث لفت الأنظار ديكور المسرح المميز، وهندسة الصوت الاحترافية، والإضاءة المبهرة، والرؤية الإخراجية التي قدمها المخرج أحمد الدوغجي.

اختتم راشد الفارس ليلته بتوجيه الشكر إلى الجمهور، مؤكداً أن هذه الليلة ستبقى ذكرى خاصة في مسيرته الفنية، ليؤكد من جديد مكانته كأحد أبرز نجوم الأغنية السعودية.