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مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3-1-2025 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الجمعة، 03 يناير 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة 3-1-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:19  ص
موعد صلاة الظهر 11:59 ص
موعد صلاة العصر 48: 2 م
موعد صلاة المغرب 5:07 م
موعد صلاة العشاء  6:29 م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية        
وقت صلاة الفجر 5:25 ص
موعد صلاة الظهر 12:04 م
موعد صلاة العصر 2:50 م
موعد صلاة المغرب 5:09 م
موعد صلاة العشاء 6:32 م مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:15 ص
موعد صلاة الظهر 11:55 ص
موعد  صلاة العصر 2:43 م
موعد صلاة المغرب 5:02 م
موعد صلاة العشاء 6:25 م
 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:04 ص
وقت صلاة الظهر 11:47 ص
موعد صلاة  العصر 2:40 م
وقت صلاة المغرب 5:00 م
وقت صلاة العشاء 6:20 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:06  ص
موعد صلاة الظهر 11:53 ص
موعد صلاة العصر 51: 2
موعد صلاة المغرب 5:13 م
موعد صلاة العشاء 6:30 م

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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