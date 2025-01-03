شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3-1-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالجمعة، 03 يناير 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة 3-1-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:19 ص
موعد صلاة الظهر 11:59 ص
موعد صلاة العصر 48: 2 م
موعد صلاة المغرب 5:07 م
موعد صلاة العشاء 6:29 م
وقت صلاة الفجر 5:25 ص
موعد صلاة الظهر 12:04 م
موعد صلاة العصر 2:50 م
موعد صلاة المغرب 5:09 م
موعد صلاة العشاء 6:32 م مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:15 ص
موعد صلاة الظهر 11:55 ص
موعد صلاة العصر 2:43 م
موعد صلاة المغرب 5:02 م
موعد صلاة العشاء 6:25 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:04 ص
وقت صلاة الظهر 11:47 ص
موعد صلاة العصر 2:40 م
وقت صلاة المغرب 5:00 م
وقت صلاة العشاء 6:20 م
وقت صلاة الفجر 5:06 ص
موعد صلاة الظهر 11:53 ص
موعد صلاة العصر 51: 2
موعد صلاة المغرب 5:13 م
موعد صلاة العشاء 6:30 م
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز