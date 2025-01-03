شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3-1-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الجمعة، 03 يناير 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة 3-1-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 5:19 ص

موعد صلاة الظهر 11:59 ص

موعد صلاة العصر 48: 2 م

موعد صلاة المغرب 5:07 م

موعد صلاة العشاء 6:29 م مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:25 ص

موعد صلاة الظهر 12:04 م

موعد صلاة العصر 2:50 م

موعد صلاة المغرب 5:09 م

موعد صلاة العشاء 6:32 م مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:15 ص

موعد صلاة الظهر 11:55 ص

موعد صلاة العصر 2:43 م

موعد صلاة المغرب 5:02 م

موعد صلاة العشاء 6:25 م



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ مواقيت الصلاة فى الإسكندريةوقت صلاة الفجر 5:25 صموعد صلاة الظهر 12:04 مموعد صلاة العصر 2:50 مموعد صلاة المغرب 5:09 مموعد صلاة العشاء 6:32 م مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 5:15 صموعد صلاة الظهر 11:55 صموعد صلاة العصر 2:43 مموعد صلاة المغرب 5:02 مموعد صلاة العشاء 6:25 ممواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 5:04 ص

وقت صلاة الظهر 11:47 ص

موعد صلاة العصر 2:40 م

وقت صلاة المغرب 5:00 م

وقت صلاة العشاء 6:20 م مواقيت الصلاة فى أسوان مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 5:06 ص

موعد صلاة الظهر 11:53 ص

موعد صلاة العصر 51: 2

موعد صلاة المغرب 5:13 م

موعد صلاة العشاء 6:30 م

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