شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد..ضباب خفيف إلى متوسط وكثيف على أجزاء من 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

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أماكن انتشار الضباب

رياح وأتربة

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، من ضباب خفيف إلى متوسط وكثيف على أجزاء من 5 مناطق، خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الأربعاء، تستمر حتى الساعة 8 صباحًاوتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات في أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات في أماكن الضباب المتوسط، وانعدام مستوى الرؤية كيلومتر واحد أو أقل في أماكن الضباب الكثيفمكة المكرمة: الشفا وميسان.الجوف: القريات طبرجل والباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.الحدود الشمالية: طريف.جازان: أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.عسير: النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، من رياح شديدة وأتربة مثارة على أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الأربعاءوتشهد الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة رياحًا نشطة، تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 7 مساء الأربعاءأتربة مثارةكما نبه المركز من أتربة مثارة على أجزاء من الشرقية، تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 7 مساءويشمل التنبيه الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا وذعبلوتن والأحساء والعديد وبقيق