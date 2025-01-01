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شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد..ضباب خفيف إلى متوسط وكثيف على أجزاء من 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، من ضباب خفيف إلى متوسط وكثيف على أجزاء من 5 مناطق، خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الأربعاء، تستمر حتى الساعة 8 صباحًا.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات في أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات في أماكن الضباب المتوسط، وانعدام مستوى الرؤية كيلومتر واحد أو أقل في أماكن الضباب الكثيف.
الجوف: القريات طبرجل والباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.
الحدود الشمالية: طريف.
جازان: أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
عسير: النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
وتشهد الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة رياحًا نشطة، تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 7 مساء الأربعاء.
أتربة مثارة
كما نبه المركز من أتربة مثارة على أجزاء من الشرقية، تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 7 مساء.
ويشمل التنبيه الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا وذعبلوتن والأحساء والعديد وبقيق.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات في أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات في أماكن الضباب المتوسط، وانعدام مستوى الرؤية كيلومتر واحد أو أقل في أماكن الضباب الكثيف.
أماكن انتشار الضبابمكة المكرمة: الشفا وميسان.
الجوف: القريات طبرجل والباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.
الحدود الشمالية: طريف.
جازان: أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
عسير: النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
رياح وأتربةنبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، من رياح شديدة وأتربة مثارة على أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الأربعاء.
وتشهد الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة رياحًا نشطة، تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 7 مساء الأربعاء.
أتربة مثارة
كما نبه المركز من أتربة مثارة على أجزاء من الشرقية، تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 7 مساء.
ويشمل التنبيه الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا وذعبلوتن والأحساء والعديد وبقيق.