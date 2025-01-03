115 ألف سوري عادوا إلى بلادهم منذ 8 ديسمبر

ابوظبي - سيف اليزيد - دمشق (الاتحاد)

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 115 ألف سوري في الدول المجاورة لسوريا عادوا إلى بلادهم بعد الإطاحة بنظام الأسد.

وذكر بيان أصدرته المفوضية، أن أكثر من 115 ألف شخص عادوا إلى سوريا من تركيا والأردن ولبنان منذ 8 ديسمبر الماضي.

يذكر أن الأرقام المتعلقة بعودة السوريين استندت إلى المعلومات العامة التي نشرتها البلدان المضيفة للاجئين، والتواصل مع دوائر الهجرة في سوريا، وما رصدته المفوضية وشركاؤها في المعابر الحدودية.

وفي السياق، غادرت مجموعة ثانية من اللاجئين السوريين المقيمين في مصر، أمس، ميناء نويبع البحري متجهة إلى بلادها، وفق ما أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر المصرية.

وذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر، في بيان، أن «63 شخصا من الأشقاء السوريين غادروا ميناء نويبع البحري المطل على خليج العقبة ضمن ثاني فوج للعائدين إلى وطنهم».

وأضافت أن «الرحلة نُظمت بالتنسيق مع شركة أردنية تولت نقل العائدين بواسطة حافلات من أماكن إقامتهم في العاصمة القاهرة إلى الميناء، حيث أُنجزت جميع إجراءات التفتيش والجوازات».

وأوضحت الهيئة أن «الفوج سيواصل رحلته على متن سفينة من ميناء نويبع إلى ميناء العقبة الأردني، قبل أن يتم نقلهم برا إلى معبر جابر الحدودي بين الأردن وسوريا، وصولاً إلى مناطقهم في الداخل السوري».

من جانبه، دعا رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر محمد عبد الرحيم، جميع الجهات المعنية بالميناء، إلى تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لضمان راحة وسلامة السوريين العائدين لبلادهم.