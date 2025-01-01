شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وأتربة وأمطار.. طقس شتوي متنوع على مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء على مناطق المملكة، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة، تشمل الأجزاء الساحلية منها.

كذلك على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، تتخللها سحب ممطرة وتكوّن الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية.

كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة وتكوّن الضباب على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية شرقية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-50 كم/ساعة.



ارتفاع الموج: من متر ونصف إلى مترين ونصف.

حالة البحر: متوسط الموج إلى مائج.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من متر ونصف إلى مترين ونصف.

حالة البحر: متوسط الموج إلى مائج.