شكرا لقرائتكم خبر عن ثوران بركان وزلزال بقوة 5.5 ريختر يهز شمال إثيوبيا والان نبدء بالتفاصيل

زلزال إثيوبيا

الدمام - شريف احمد - هزّ زلزال بقوة 5,5 درجة الجمعة شمال إثيوبيا حيث ثار أيضا بركان بعد أشهر من النشاط الزلزالي المتزايد، حسبما أفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل ووسائل إعلام محلية. ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات حتى الآن.ووقع الزلزال على عمق يناهز عشرة كيلومترات في الساعة 20,01 بالتوقيت المحلي (17,01 ت غ) على بعد 55 كيلومترا شمال غرب بلدة أسبي تيفيري قرب الحدود بين منطقتي عفار وأوروميا، وفق ما أوضح المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل.وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد ثار بركان أيضا في المنطقة بعد أشهر من النشاط الزلزالي المتزايد.وقال المسؤول المحلي عدن بيلا لقناة "إي بي سي التلفزيونية" إن ثوران البركان وقع في الساعة الخامسة والنصف من صباح الجمعة (02,30 ت غ) في بلدة سيغينتو في دوليتشا بمنطقة عفار.وأضاف المسؤول أن الدخان لم يعد يتصاعد من البركان لكن الحمم البركانية استمرت في التدفق. وأضاف أن الناس نزحوا مع مواشيهم، من دون أن يحدد عددهم.يأتي ذلك فيما ذكرت صحيفة "أديس ستاندرد" أن المعهد الأميركي للجيوفيزياء سجل منذ أواخر سبتمبر أكثر من 67 زلزالا في المنطقة، تركزت بشكل رئيسي في منطقة فانتالي، وهي جزء من خط الصدع الإثيوبي الرئيسي.