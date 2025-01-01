نشاط سينمائي لـ علي ربيع في 2025.. وغياب مستمر عن الدراما

طرح "الصفا الثانوية بنات" في عيد الفطر

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"الساحل الشرير" يجمع علي ربيع وميرنا جميل

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غياب عن دراما رمضان منذ 4 سنوات

View this post on Instagram A post shared by Ali Rabee (@aliirabee1989)

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 يناير 2025 07:19 مساءً - يعيش الفنان، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، وتحديدًا على مستوى السينما، فيما يُسجل غيابًا مستمرًا عن الدراما التلفزيونية وكذلك المسرح، الذي طالما اشتهر من خلاله طوال العِقد الماضي، لكن ربما قرر أنّ يُكثف أفلامه السينمائية في 2025.وبدأ على ربيع، مؤخرًا تصوير فيلمين بشكلٍ متزامن، الأول بعنوان "الصفا الثانوية بنات"، والمُقرر طرحه في موسم أفلام عيد الفطر 2025، ويُشاركه البطولة عددًا كبيرًا من الفنانين، منهم محمد أسامة أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، سارة الشامي، وئام مجدي، إسماعيل فرغلي، جيسكا حسام، لينا صفويا، وعدد آخر من الممثلات الشابات.والفيلم من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكي.ويُجسد علي ربيع خلال الأحداث، شخصية لاعب كرة سلة، ويبدأ في العمل بمدرسة "الصفا الثانوية بنات"؛ ليتولى مسؤولية تدريب الطالبات على لعبة كرة السلة، وذلك وسط مفارقات ومواقف كوميدية عديدة.أما الفيلم الثاني، الذي بدأ تصويره مطلع الأسبوع الجاري، هو "الساحل الشرير" الذي يُشاركه البطولة محمد أسامة أوس أوس، بجانب ميرنا جميل وهالة فاخر وآخرين، وهو إخراج عمرو صلاح، وتدور أحداثه في إطار لايت كوميدي، بينما موعد طرحه في صالات السينما لم يُحدد بعد.ويأتي ذلك، في ظل استمرار غياب علي ربيع، عن الدراما التلفزيونية، وعن المنافسة في دراما رمضان، بعدما اعتاد على التواجد بشكلٍ سنوي، في ذلك الموسم الدرامي الضخم، إذ كان آخر مسلسل له في رمضان، هو "أحسن أب" الذي عُرض عام 2021، وتدور أحداثه حول "مختار" لص فاشل، يعرف بأمر مسابقة جديدة تنعقد في إحدى الفنادق تحت عنوان "أحسن أب"، ويقرر أن يضع الخطة من أجل سرقة أموال الجائزة، ويستعين بطفل متسول في هذه العملية.أما آخر مسلسل عُرض له في الأوف سيزون، هو مسلسل "نصي التاني" الذي عُرض في سبتمبر 2023، عبر منصة شاهد، تأليف إياد صالح، وإخراج عمرو صلاح، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا حول موظف يعمل في بنك ويسعى للعثور على فتاة يحبها ليستقر في حياته العاطفية، وعندما يعثر على بطاقة بريدية سحرية في قبو منزل جده يستغلها ﻹيجاد شريكة حياته.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».