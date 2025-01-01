الخليج اليوم .. السعودية تعدم 6 إيرانيين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الأربعاء إعدام 6 إيرانيين أدينوا بتهريب المخدرات إلى المملكة، وهي جريمة عقوبتها الإعدام في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن وزارة الداخلية أن ستة إيرانيين ذكرتهم بالاسم "أقدموا على تهريب الحشيش المخدر إلى المملكة".

وأوضح البيان أن "الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجناة، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب الجريمة، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة، صدر بحقهم حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهم وقتلهم تعزيرا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا."

وأضاف البيان أنه "تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجناة بالمنطقة الشرقية."

وفي 2024، أعدمت السعودية 117 شخصا أدينوا بتهم مرتبطة بالمخدرات، حسب حصيلة أعدتها وكالة "فرانس برس" استنادا إلى بيانات رسمية.

وأطلقت السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد في العالم العربي وإحدى أكبر أسواق مخدر الكبتاغون في الشرق الأوسط، في أبريل 2023، أكبر حملة ضد المخدرات تضمنت توقيف مروجين ومتعاطين في الطرق العامة عبر البلاد.

واستؤنف في نهاية العام 2022 تطبيق أحكام الإعدام بحق مدانين بجرائم مخدرات في السعودية مع إعدام 19 شخصا في شهر واحد، بعدما توقف تنفيذ العقوبة لنحو ثلاث سنوات. وأعدمت المملكة شخصين فقط أدينوا بهذه الجريمة في 2023.

لكن عام 2024 شهدت المملكة تزايدا حادا في تنفيذ الإعدامات عموما وفي الجرائم المرتبطة بالمخدرات خصوصا، مع إعدام 117 أدينوا بهذه الجريمة من أصل 338 شخصا.

واحتلّت السعودية المرتبة الثالثة على قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم في عامي 2022 و2023 بعد الصين وإيران، حسب منظمة العفو الدولية ومقرها في لندن والتي بدأت توثيق أحكام الإعدامات في السعودية في العام 1990.

وتقول منظمات حقوق الإنسان إن الإعدامات تقوّض المساعي التي تبذلها المملكة لتلميع صورتها عبر إقرارها إصلاحات اجتماعية واقتصادية ضمن "رؤية 2030" الإصلاحية التي وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتقول السلطات السعودية إنها تنفذ الأحكام بعد استنفاد المتهمين كل درجات التقاضي، مشددة على أن "حكومة المملكة حريصة على استتباب الأمن وتحقيق العدل" و"مكافحة المخدرات".

المصدر: RT + أ ف ب