بالأعشاب والزيوت: إليك أفضل مذيبات بلغم طبيعية لطفلك

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 يناير 2025 11:50 صباحاً - يمكن أن يكون سبب إصابة الأطفال بالسعال المصحوب بالبلغم هو إصابتهم ببعض أنواع العدوى الفيروسية أو البكتيرية، وعلى الرغم من أن السعال سيختفي من تلقاء نفسه خلال أسبوعين، إلا أنه يمكن المساعدة في تخفيف السعال المصحوب بالبلغم لدى طفلك باستخدام بعض العلاجات الطبيعية .

على الجانب الآخر وفقًا لموقع "webmd" يصاب الأطفال بالسعال المصحوب بالبلغم بسبب إصابة جسم الطفل ببعض أنواع العدوى الفيروسية مما يتسبب في إنتاج جسم الطفل لمزيد من المخاط أو البلغم ليقوم الجسم بطرد المهيجات والبكتيريا والبلغم الموجود في الجهاز التنفسي عن طريق السعال.

فيما يلي عدة أنواع من العلاجات الطبيعية لتخفيف البلغم يمكن للأمهات تجربتها.

المشروبات الدافئة

تناول الماء الدافئ يساعد في تخفيف البلغم- الصورة من موقع Freepik

يمكن أن يساعد تناول الماء الدافئ في تخفيف السعال المستمر، الذي يسبب عدم الراحة في الصدر، ويمكن أن يكون وسيلة لطرد البلغم عند الأطفال.

وبصرف النظر عن الماء الدافئ، يمكن للأمهات أيضًا تقديم مشروبات أو أطعمة دافئة أخرى مثل الشاي الساخن وحساء مرق الدجاج الذي قد يفضله الأطفال أكثر.

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العسل مذيب للبلغم

بجانب مذاقه اللذيذ، يعد العسل أيضًا أحد المكونات الطبيعية الآمنة للاستخدام كمذيب للبلغم لدى الأطفال، وتعد المكونات الموجودة في العسل قادرة على علاج أعراض التهاب الحلق والقضاء على البلغم عند الأطفال.

لتقديم العسل للطفل يمكنك خلط العسل مع الشاي الدافئ وعصير الليمون، ولكن يجب عدم إعطاء العسل للأطفال أقل من 12 شهرًا؛ لأنه قد يسبب التسمم الغذائي.

الزنجبيل دواء طبيعي

يعد الزنجبيل من الأعشاب الفعالة لعلاج السعال، يمكن أيضًا استخدام الزنجبيل كدواء طبيعي قوي لعلاج العديد من المشاكل الصحية المختلفة، مثل الانتفاخ والغثيان وسعال البلغم، ويمكن للأم أن تقوم بخلط قطع من الزنجبيل مع المشروبات الدافئة التي يفضلها الأطفال، مثل الشاي والحليب.

البصل مضاد للالتهاب

البصل يحتوي على مركبات مضادة للالتهابات، تعمل على تخفيف البلغم، ويمكن للأمهات خلط شرائح البصل مع حساء المرق الدافئ الذي يضاف مع مصادر البروتين الأخرى مثل اللحوم والدجاج.

حماية الأطفال من تلوث الهواء

أبقي طفلك بعيدًا عن التعرض للدخان، وخاصة دخان السجائر الذي يمكن أن يهيج الحلق ويؤدي إلى تفاقم السعال المصحوب بالبلغم لدى الطفل. وقد يساعد التعرض لدخان السجائر أيضًا على تقليل خطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي لدى الأطفال، مثل التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي.

التنقيط بالماء المملح

يساعد الماء المالح على التخلص من المخاط- الصورة من موقع AdobeStock

إذا كان طفلك يعاني من صعوبة في النوم ويعاني من صعوبة في التنفس بسبب السعال المصحوب بالبلغم، فيمكنك وضع الماء المالح في أنف الطفل للمساعدة في التخلص من المخاط الموجود في الأنف، حتى يتمكن طفلك من التنفس بسهولة أكبر.

يمكنك إذابة نصف ملعقة صغيرة من الملح في 250 مل من الماء الدافئ، ثم تقطير أنف طفلك 2-3 قطرات من المحلول في كل فتحة أنف.

زيت الأوكالبتوس

يعد استخدام زيت الأوكالبتوس أو الكافور من أحد الطرق الطبيعية التي يجب عليك تجربتها، فيمكنك فرك زيت الكافور على صدر طفلك للمساعدة في تسهيل التنفس وتخفيف البلغم لديه.

الأناناس من العلاجات الطبيعية

يمكن أن يكون الأناناس أيضًا من العلاجات الطبيعية الفعالة لعلاج السعال لدى طفلك، وذلك لأنه يحتوي على إنزيم البروميلين الذي يمكن أن يساعد في تخفيف السعال والبلغم بشكل طبيعي.

لذا قدمي لطفل 60 جرامًا من الأناناس المفروم يوميًا. ويمكن أيضًا تناوله كعصير لمدة 3 مرات يوميًا حتى تتحسن الأعراض ببطء.

ويجب الانتباه إلى أنه عند تناول طفلك لعصير الأناناس مع المضادات الحيوية، فإن إنزيم البروميلين الموجود في الأناناس يمكن أن يقلل من فعالية الدواء في محاربة البكتيريا.

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استخدام مرطب للهواء

يعد استخدام جهاز الترطيب بديلاً لأدوية تخفيف البلغم. يمكن أن تساعد أجهزة ترطيب الهواء على زيادة رطوبة الغرفة مع تنظيف الهواء أيضًا من الغبار والتلوث والجراثيم المختلفة. بهذه الطريقة، يمكن لطفلك أن يتجنب الأسباب التي تتسبب في تفاقم مشاكل التنفس لديه مما قد يؤدي إلى تراكم البلغم بشكل أكبر.

دعم رأس الطفل

قد يؤدي نوم الطفل على ظهره أو جانبه إلى تراكم المخاط في حلقه وسيؤدي ذلك إلى ظهور السعال المصحوب بالبلغم ولتجنب ذلك، حاولي تعديل وسادة طفلك إلى مستوى أعلى قليلاً، حتى يتمكن من النوم بطريقة صحيحة.

إذا كانت الطرق الطبيعية المختلفة لتخفيف سعال البلغم لدى الطفل أقل فعالية، فلا توجد مشكلة في إعطاء الأطفال أدوية خاصة للسعال مزودة بمكونات مذيبة للبلغم.

متي يجب الذهاب إلى الطبيب؟

على الرغم من أن السعال يعد عرضًا شائعًا لدى الأطفال، إلا أنه لا يزال يتعين عليك توخي الحذر، لأن السعال المصحوب بالبلغم يمكن أن يكون ناجمًا عن الإصابة بالعديد من الأمراض الأكثر خطورة، مثل الالتهاب الرئوي والتهاب القصيبات والجيوب الأنفية والربو.

لذا يجب أن تكوني أكثر حذرًا إذا كان السعال المصحوب بالبلغم لا يختفي بعد أسبوعين، أو إذا كان السعال مصحوبًا بارتفاع في درجة الحرارة، وضيق في التنفس، وشفاه وأظافر زرقاء، وفقدان الوزن، والبلغم الأصفر أو البني يمكنك فحص طفلك على الفور من قبل الطبيب للحصول على العلاج المناسب.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.