 مخرج الدشاش يوجه رسالة طمأنة للفنان محمد سعد..هذا ما قاله

المخرج سامح عبد العزيز برفقة الفنان محمد سعد في كواليس فيلم الدشاش

فيلم الدشاش يعيد محمد سعد لشاشة السينما

مشاركة درامية سابقة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 يناير 2025 07:19 مساءً - بالتزامن مع اقامة العرض الخاص لفيلم "" والذي سوف يقام مساء اليوم الأربعاء بـ احدى دور السينما في مصر، حرص مخرج الفيلم سامح عبد العزيز على دعم ومساندة بطل العمل الفنان محمد سعد، برسالة حاول من خلالها طمئنته خاصة وأن هذا الفيلم يعيد "سعد" لشاشات السينما بعد فترة غياب طويلة.ونشر المخرج سامح عبد العزيز، صورة تجمعه بالفنان محمد سعد من كواليس فيلم " الدشاش" عبر صفحته الرسمية على " انستغرام"، معلقاً " خيراً بأذن الله ، اطمئن".يمكنكم قراءة ... أحمد حلمي يدعم محمد سعد قبل عرض فيلم الدشاش: لوك جديدويعيد فيلم "الدشاش" الفنان محمد سعد من جديد للمنافسة على شباك تذاكر السينما، وذلك بعد فترة غياب دامت نحو 5 سنوات، منذ آخر مشاركة له في فيلم "الكنز2" و "محمد حسين" اللذين تم عرضهما عام 2019وسيطر على برومو فيلم "الدشاش" حالة من الغموض والتشويق، حيث تدور الأحداث حول الانتقام والبحث عن الحقوق الضائعة، كما شهد البرومو أيضاً تحولاً ملحوظاً في شخصية محمد سعد، حيث تحول من شخص يعمل في نظافة أحد المساجد، ثم تتحول حياته إلى عالم الملاهي الليلية والعصاباتويشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم، من بينهم زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، نسرين طافش، خالدالصاوي، أحمدالرافعي، مريم الجندي، والعمل من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبدالعزيز.وكانت آخر المشاركات الدرامية للفنان محمد سعد كانت من خلال مسلسل "اكس لانس" الذي عرض في رمضان 2023 ، وظهر من خلال بشخصية الحاج " الحناوي" والتي قدمها من قبل في فيلم "كركر" ، وخلال أحداث الفيلم يجد نفسه بالصدفة متورطا مع عصابة كبيرة في تهريب الآثار بعد أن يصدم أحد الأشخاص بسيارته.​​​​​​، وشاركه بطولة الفيلم عدد من النجوم وهم أحمد فتحي، حسام داغر، بوسي الهواري وآخرين .

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