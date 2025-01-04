شكرا لقرائتكم خبر عن ساعته وتاريخه الحلقة 10.. ربيع يقنع فاطمة أنه لم يعتد على الفتاة وتم قتل عادل بالخطأ والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل ساعته وتاريخه التى تحمل اسم شهادة حق من تأليف سيف قنصوة وإخراج عمرو موسى، مواجهة فاطمة (هبة مجدي) وزوجها اسماعيل (أحمد أسامة) للأسطى (إسلام خالد) بأنه اعتدى على الفتاة التي تجسد دورها دنيا النعمان.

حاول الأسطى ربيع إقناع فاطمة وزوجها إسماعيل بالتشكيك فيما شاهدته من الشباك أنه اعتدى على الفتاة، وأصر ربيع أن الظلام كان يعيق رؤية التفاصيل بشكل واضح، وأنه كان يسعى للدفاع عن الفتاة التى تعرضت للتحرش، وأنه أسفر عن قتل الشاب عادل بشكل غير مقصود أثناء دفاعه عن نفسه.

اقتنعت فاطمة بحديث الأسطى ربيع، وشككت في شهادتها، وتحدثت مع زوجها لإقناعه بترك الأسطى ربيع يمشى قبل وصول الشرطة وأهل القتيل، وجاء شقيق القتيل قبل وصول الشرطة للانتقام من القاتل مدعيًا أن شقيقه كان "شهيدًا" دفاعًا عن شرف الفتاة.

الحلقة العاشرة من مسلسل ساعته وتاريخه بعنوان شهادة حق، تلقى الضوء علي قضية هتك العرض التي تعد من أكبر الجرائم التي لا يتهاون فيها القانون المصري، حيث تناولت الحلقة إحدى قضايا هتك العرض في محافظة الفيوم والتي راحت ضحيتها شخص كان يدافع عن الفتاة المجني عليها.

مسلسل ساعته وتاريخه يعرض يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء على شاشة قنوات DMC ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه من ملفات حقيقية من داخل المحاكم المصرية، ليتم تجسيدها في أجواء درامية مثيرة، ويضم المسلسل كوكبة من النجوم والفائزين من تجربة كاستنج لاكتشاف المواهب التي اسدل الستار عليها منذ أسابيع.

مسلسل ساعته وتاريخه، يشرف على المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار محمود عزت ويضم فريق كتابة العمل: دينا ماهر، سيف قنصوة، ريم نهاد أمين، انجى شكرى، آسر أحمد، أحمد سمير، هدى الغراب فيما شارك فى تطوير الحلقات أحمد عادل، عمرو موسى وإعداد الملف البحثى أحمد سمير وآسر أحمد.