4 مليارات لفرص المسؤولية الاجتماعية خلال 21 شهرًا

جوانب بيئية
حددت الإدارة العامة للمسؤولية الاجتماعية، في ورشة العمل، التي حملت عنوان: "التعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركات"، تحت شعار: "شركات رائدة في المسؤولية الاجتماعية"، بتنظيم من جمعية سند للمسؤولية الاجتماعية في الأحساء، 3 جوانب في تصنيف الشركات للمسؤولية الاجتماعية، تشتمل على الجوانب البيئية "31 مؤشرا" والجوانب الاجتماعية "46 مؤشرا"،و حوكمة الشركات "24 مؤشرا".
وأوضحت أن شهادة المسؤولية الاجتماعية تهدف إلى توجيه المؤسسات والشركات في تطبيق مفهوم المسؤولية الاجتماعية بشكل فعال لتحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة في رفاهية وخدمة المجتمع عن طريق تطبيق أفضل الممارسات في القضايا الجوهرية للمسؤولية الاجتماعية، و المدة الزمنية لتقديم الخدمة 13 يوم عمل، ومدة صلاحية الشهادة سنة ميلادية واحدة.
مشروع أثر
شهدت الورشة، إطلاق مشروع "أثر"، الذي يهدف إلى مساعدة الشركات على إنشاء إدارات متخصصة في المسؤولية الاجتماعية، لتنظيم وإدارة الإنفاق الخيري. وأوضح المسؤول التنفيذي لجمعية سند للمسؤولية الاجتماعية عبدالله السلطان أن أهمية المشروع تكمن في تعميق أثر العمل في القطاع غير الربحي، وزيادة القيمة المضافة للإنفاق المجتمعي والصحي والبيئي والرياضي، وغيرها من مجالات العطاء، بالشكل الذي ينعكس إيجابًا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
3 جوانب لتصنيف المسؤولية الاجتماعية
01- الجوانب البيئية "31 مؤشرا"
الانبعاثات الهوائية، إدارة البيئة، إدارة المخلفات، إدارة الموارد المائية.
02- الجوانب الاجتماعية "46 مؤشرا"
تنمية المجتمع، حقوق المستهلك، رأس المال البشري، إدارة سلسلة التوريد.
03- حوكمة الشركات "24 مؤشرا"
مكافحة الفساد، المنافسة العادلة، الأخلاقيات، الإدارة، الإبلاغ والشفافية.
المخرجات المتوقعة من المشروع:
01- تقرير الوضع الحالي.
02- نماذج وأدلة تشغيلية.
03- إستراتيجية للمسؤولية الاجتماعية.
04- مدير مسؤولية اجتماعية يمتلك جدارات مناسبة.
05- خطة لقياس أثر العطاء الخيري.
06- خطة تشغيلية.
ركائز الإستراتيجية الوطنية للمسؤولية الاجتماعية
01- الشراكات والحوكمة.
02- الأنظمة واللوائح.
03- التخطيط الوطني.
04- التحفيز والتشجيع.
05- الرصد والقياس.
06- التوعية وتطوير القدرات.
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