امن الدولة: توقيف المحرّك الاساسي لعمليّات تهريب الأسلحة بين سوريا ولبنان عبر معابر غير شرعيّة

اعلنت المديرية العامة لامن الدولة في بيان انه "بعد رصده ومتابعته منذ مدّة، تمكّنت فجر اليوم دوريّة من مديريّة عكّار الإقليميّة في أمن الدولة – مكتب القبيّات، من توقيف (م.ح.) الذي يُعتبر محرّكاً أساسيّاً لعمليّات تهريب الأسلحة بين سوريا ولبنان عبر معابر غير شرعيّة في الحدود الشماليّة للبنان".
واشارت الى أن "بعد تفتيش منزله حيث تم توقيفه، عثرت عناصر أمن الدولة على 25 بندقيّة كلاشينكوف وبندقيّة BKC، بالإضافة إلى بعض الذخائر التي تمّت مصادرتها، ويجري التحقيق معه تحت إشراف القضاء المختصّ".
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