ياسين جال على مراكز إيواء النازحين اللبنانيين من الداخل السوري: المساعدات تستهدف حاليا 7000 شخص

جال وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين على مراكز إيواء النازحين اللبنانيين الذين نزحوا من القرى اللبنانية من الداخل السوري شمالي الهرمل بهدف الاطلاع والمتابعة وتأمين المساعدات المقدمة من اليونيسيف بالتعاون مع الصليب الأحمر الدولي وهيئة إدارة الكوارث.

وأكد ان "الهدف من الجولة هي مساعدة العائدين من سوريا الذين نزحوا نتيجة التطورات الأخيرة التي اجبرتهم على ترك منازلهم ممن لجأوا إلى الهرمل وبعلبك، حاليا بدأنا بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة ضمن برنامج الاستجابة المشترك بعد تكليف مجلس من الوزراء للجنة الطواريءالاهتمام باللبنانيين الذين انتقلوا من سوريا من أجل مساعدتهم".

واوضح أن "المرحلة الأولى هي توزيع مساعدات غذائية مع برنامج الغذاء العالمي، ومساعدات لها علاقة بالنظافة الشخصية مع اليونيسف وغيرها من المساعدات عبر هيئة الإغاثة، ستاتي بشكل تدريجي ومؤسسات أخرى لمساعدة الناس بالتخفيف عنهم، هناك كثير منهم انتقلوا وعادوا إلى لبنان بدون أغراض أولم يتمكنوا من ترتيب امورهم الشخصية، هذا الأمر يهدف لتخفيف المعاناة التي يمروا بها، وهذا ستتم مناقشته في مجلس الوزراء من اجل التحضير لزيارة يمكن أن تقوم بها الحكومة او وفد من الحكومة إلى سوريا وهذا ما ستتم مناقشته في الجلسة المقبلة وهذا الموضوع سيوضع على جدول الاعمال من أجل مناقشته مع الإدارة والحكومة السورية".

ولف الى أن "المساعدات تستهدف حاليا 7000 شخص وتشمل تقريبا كل الأسر التي انتقلت الى الهرمل، وايضا الذين انتقلوا إلى محافظة البقاع الأوسط في زحلة بالتعاون الكامل مع المنظمات الدولية وهيئة الإغاثة، وايضا نحضر لتوزيع أمور اغاثية مثل البطانيات وأمور أخرى يحتاجون إليها"، مؤكدا أن "العدد وفق الاحصاءات هو ما بين 7 إلى 8 آلاف وفي حال انتقال اخرين سنضيف مساعدتهم".