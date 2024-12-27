مصرف لبنان طلب من المصارف تسديد مبلغ يساوي دفعتين شهريتين بكانون الثاني 2025 للمستفيدين من التعميمين 158 و 166

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أعلن مصرف لبنان، في بيان، أنه إستمراراً بسياسة المصرف المركزي المستندة إلى نص المادة 70 من قانون النقد والتسليف، الرامية إلى الحفاظ على النقد لتأمين أساس تمو إقتصادي واجتماعي دائم، وبالنظر الى الظروف الراهنة، قرر المجلس المركزي لمصرف لبنان المنعقد بتاريخ 24 كانون الأول 2024 الطلب الى المصارف تسديد مبلغ يساوي دفعتين شهريتين خلال شهر كانون الثاني 2025، لكافة المستفيدين من التعميمين الاساسيين رقم 158و166".
وأشار الى ان العمل بأحكام التعميمين المذكورين يستمر في شهر شباط بشكل طبيعي، موضحاً أنه منذ بداية تطبيق التعميمين الأساسيين رقم 158 و166 ولغاية تاريخ 30-11-2024، بلغ عدد المستفيدين ما مجموعه 431448 مودع، وبلغت القيم المدفوعة مبلغاً إجمالياً 3241894179.
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