شكرا لقرائتكم خبر عن طارق قنديل رئيسا لبعثة الأهلي فى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

كلّف مجلس الأهلي طارق قنديل عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق في الجزائر لخوض مباراة شباب بلوزداد، المقرر لها مساء الجمعة المقبل في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويقوم طارق قنديل حالياً بالتنسيق مع جهاز الكرة لبحث ترتيبات الرحلة من أجل توفير كل سُبل الراحة والاستقرار للفريق من أجل تحقيق نتيجة جيدة تصعد بالفريق للأدوار المقبلة في البطولة القارية التي يحمل الأهلي لقبها.

ويستعد الاهلى لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها التاسعة مساء الجمعة المقبل على ملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائراية، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وينافس الأهلي، حامل اللقب، في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان الإيفواري.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

ويحمل فريق الأهلى، لقب دورى أبطال أفريقيا فى آخر نسختين وذلك عقب الفوز على الترجى التونسى بالنسخة الماضية بهدف نظيف بمجموع المباراتين، بينما حصد اللقب النسخة قبل الماضية على حساب فريق الوداد المغربى بنتيجة (3-2) ذهابًا وإيابًا.

ويُمثل مصر فى دورى أبطال أفريقيا كل من الأهلى وبيراميدز، والزمالك والمصرى بكأس الكونفدرالية.