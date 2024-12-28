جودر لـ ياسر جلال.. ثاني المسلسلات الجاهزة للعرض في رمضان 2025

ياسر جلال يلتقط الصور التذكارية مع صُنَّاع العمل

أبطال وقصة مسلسل "جودر"

View this post on Instagram A post shared by MediaHub - سعدي جوهر (@mediahub)

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 ديسمبر 2024 08:49 مساءً - انتهى الفنان، اليوم السبت، من تصوير آخر مشاهد الجزء الثاني من مسلسلفي الديكور الرئيسي بمدينة الإنتاج الإعلامي، تمهيداً لعرضه فيواحتفل فريق العمل بانتهاء التصوير، حيث حرص الفنان ياسر جلال والمخرج إسلام خيري على التقاط الصور التذكارية مع صُنَّاع المشروع، وذلك حسبما كشف مدير التصوير تيمور تيمور، في مقطع فيديو، نشره عبر حسابه على "فيسبوك".كما حرص الكاتب أنور عبد المغيث، مؤلف العمل، على توجيه الشكر إلى كل أبطال وصُنَّاع "جودر"، قائلاً: "الحمد لله، اليوم السبت 28 من ديسمبر 2024 م، اليوم الأخير في تصوير مسلسل جودر/ ألف ليلة وليلة الجزء الثاني، وقد بدأ التصوير شهر يونيه 2022 م. الشكر والتقدير لكل من شارك في إخراج هذا العمل إلى النور".مسلسل "جودر 2" بطولة: ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، ياسر الطوبجي، وأيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد، وتأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.وتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الممزوجة بالخيال، حيث يتبع العمل حياة تاجر ينجب ثلاثة أولاد وهم: "سالم" و"سليم" و"جودر"، حيث تتعقد حياة الابن الأخير "جودر" بعد تعرضه لمؤامرة من شقيقيه، ويصبح في صراع مع الجنية شواهي للوصول إلى كنوز الحكيم "شمردل" الأربعة.

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ثاني مسلسل جاهز للعرض في رمضان 2025

وبذلك، يُصبح "جودر" هو ثاني مسلسل جاهزاً للعرض في موسم دراما رمضان 2025، وذلك بعد مسلسل "إش إش" بطولة الفنانة، الذي جرى الانتهاء منه كاملاً منتصف شهر نوفمبر الماضي، حيث احتفل أبطال وصُنَّاع العمل آنذاك، على رأسهم مي عمر، التي نشرت صورة من الكواليس، عبر حسابها على "إنستغرام"، معلقة عليها بقولها: "حقيقي مش قادرة أوصف إحساسي وأنا بودَّع الشخصية اللي عشت معاها رحلة فيها كل حاجة من ضحك وبكاء وقلق وفرح. حبيت كل لحظة قضيتها وأنا بجسدها، وحاسة إن جزء مني هيفضل معاها دايماً، وهيوحشني كل تفصيلة فيها بجد".

ووجهت مي عمر رسالة لزوجها المخرج محمد سامي قالت فيها: "محمد سامي، شكراً ليك على صبرك وعلى نظرتك اللي كانت دايماً بتشوف التفاصيل اللي ما حدش غيرك كان ممكن يلاحظها. شكراً إنك بتعرف إزاي تخرج مننا أفضل ما عندنا، وعلى إبداعك وتوجيهك في كل مشهد. شكراً إنك كنت قائد حقيقي لينا وخلِّيت إش إش يبقى تجربة ما تتنسيش".

مسلسل "إش إش" بطولة: مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، إدوارد، انتصار، دينا، محمد الشرنوبي، عصام السقا، إيهاب فهمي، علاء مرسي، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

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