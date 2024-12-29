الدفاع المدني بغزة: 7 قتلى وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي على مستشفى الوفاء وسط مدينة غزة

أعلن الدفاع المدني بغزة، عن "سقوط 7 قتلى وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي على مستشفى الوفاء وسط مدينة غزة".

وكانت قد أشارت المديرية العامة لشرطة غزة، الى أن "الاحتلال الإسرائيلي يغتال مدير مركز شرطة الرمال بغارة جوية أثناء قيامه بواجبه"، لافتةً الى أن "قصف المستشفى المعمداني يأتي ضمن خطة إسرائيلية لتدمير القطاع الصحي".

وكانت قد أفادت قناة "الجزيرة"، بأن "المدفعية الإسرائيلية تقصف بقذيفة الطابق العلوي في المستشفى المعمداني بمدينة غزة".