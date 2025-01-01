شكرا لقرائتكم خبر عن قصة غناء أحمد عدوية للعندليب فى المطبخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل أحمد عدوية عن عالمنا مساء يوم الأحد بعد صراع مع المرض عن عمر 79 عاماً، وشيعت جنازته الاثنين من مسجد حسين صدقى بالمعادى وتم دفنه بمقابر السيدة عائشة، وكان عدوية تجمعه صداقة مع العندليب عبد الحليم حافظ.

كان دائما ما يتردد على منزل عبد الحليم حافظ، بعد إنهاء كل منهما حفلاته، وكان العندليب يحب الاستماع إليه وهو يغنى أغنية "كراشنجى"، وقال عدوية في أحد اللقاءات التليفزيونية له: "كنا ندخل المطبخ أنا والعندليب أغني له، وهو يقول للطباخ يعمل لي أي طعام أطلبه كانت صداقتنا قوية جدا".

ورحل أحمد عدوية عن عالمنا مساء يوم الأحد بعد صراع مع المرض عن عمر 79 عاماً، وشيعت جنازته يوم الاثنين من مسجد حسين صدقى بالمعادى وتم دفنه بمقابر السيدة عائشة.

أحمد عدوية أحد أعمدة الأغنية الشعبية في مصر، وواحد من أبرز الأصوات التي نجحت في التعبير عن نبض الشارع المصري، بصوته العذب وألحانه البسيطة القريبة من القلب، استطاع أن يحجز مكانة خاصة في قلوب الملايين، قدم أغنيات خالدة مثل "زحمة يا دنيا زحمة" و"السح الدح امبو"، التي أصبحت رمزًا لفترة ذهبية في تاريخ الفن الشعبي، عدوية لم يكن مجرد مطرب؛ بل حالة فنية فريدة، جمعت بين الإبداع والتلقائية، تاركًا إرثًا فنيًا يخلد اسمه فى ذاكرة الأجيال.

ولد أحمد مرسى على عدوى، المعروف باسم أحمد عدوية، فى يونيو 1945 بمحافظة المنيا، وبعد انتقاله إلى القاهرة، بدأ مشواره الفنى من شارع محمد على.

فى بداية السبعينيات انتشرت أغانيه بسرعة فى الأفراح والحفلات، على الرغم من أن الساحة الفنية آنذاك كانت تهيمن عليها أسماء كبيرة مثل عبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب، مما جعله عرضة للانتقادات اللاذعة.

ومع ذلك وجد دعمًا كبيرًا من الموسيقار بليغ حمدي، الذي لحن له عددًا من الأغاني مثل القمر مسافر وياختي اسملتين. كما وصفه الأديب العالمي نجيب محفوظ بأنه "مغني الحارة".

حققت أغنية زحمة، التي كتبها حسن أبو عتمان ولحنها هاني شنودة، نجاحًا ساحقًا، إلى جانب أغنيات أخرى مثل سلامتها أم حسن وبنت السلطان، التي أصبحت حاضرة في جميع المناسبات السعيدة بمصر والدول العربية.

لم تقتصر شهرة عدوية على العالم العربي، بل قدم حفلات في أوروبا والولايات المتحدة ودول الخليج. ارتبط بعلاقات صداقة مع العديد من الفنانين، من بينهم محرم فؤاد، شريفة فاضل، إسعاد يونس، عزت العلايلي، وعادل إمام.

كما شارك في عدد كبير من الأفلام السينمائية، منها البنات عايزة إيه، أنياب، أنا المجنون، 4-2-4، حسن بيه الغلبان، المتسول، ممنوع للطلبة، ومطلوب حيا أو ميتا.