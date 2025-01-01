شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب وقطر يبحثان تعزيز التعاون العسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الفريق أول محمد بريظ المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية وقائد المنطقة الجنوبية، اليوم الثلاثاء بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، مع الفريق أول حمد بن علي العطية، مستشار أمير دولة قطر لشؤون الدفاع، تعزيز التعاون العسكرى المغربي القطري.



وذكر بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية أن الجانبين أبرزا، خلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور سفير قطر بالرباط، ورؤساء المكاتب المعنيين بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية وأعضاء الوفد القطري، علاقات الصداقة التي تجمع القوات المسلحة الملكية المغربية ونظيرتها القطرية، والتي تطبعها الثقة والاحترام المتبادل والإرادة المشتركة لتوطيد هذه الروابط مستقبلا.