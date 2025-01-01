شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة ينصح بتناولها عندما تصاب بنزلة برد والان مع تفاصيل الخبر

يساعد تناول الطعام الجيد عندما تصاب بنزلة البرد في تعزيز طاقتك مما يجعلك تشعر بتحسن، ويمكن أن تساعدك بعض الأطعمة أيضًا في محاربة نزلة البرد، لذلك قد تتعافى بشكل أسرع، في هذا التقرير نتعرف على الأطعمة التي يمكنك تناولها عندما تصاب بنزلة برد، بحسب موقع "Health beat".

أعراض نزلة البرد الشائعة

يصاب معظم البالغين بنزلة برد مرتين على الأقل سنويًا، ويصاب الأطفال بمزيد من نزلات البرد، تصيب فيروسات البرد أنفك وجيوبك الأنفية، مما يسبب الأعراض التالية:

-العطس.

-سيلان الأنف أو احتقانه.

-السعال.

-التهاب الحلق.

-قد تقل شهيتك عندما تصاب بنزلة برد وقد تجد صعوبة في شم طعامك، مما يجعل تناوله أقل متعة.

-يحدث فقدان حاسة الشم عندما يمنع احتقان الأنف الهواء من الوصول إلى مستقبلات الشم في أنفك إنه مؤقت، وستتحسن حاسة الشم والتذوق عندما تتحسن أعراض البرد.

أطعمة يجب تناولها عند الإصابة بنزلة برد

لا يمكن لأي طعام علاج نزلة البرد، ولكن بعض الأطعمة يمكن أن تدعم جهاز المناعة وتساعد في محاربة نزلات البرد وحتى إذا كانت شهيتك أقل من المعتاد، فإن تناول الطعام يساعد في تعزيز طاقتك، حاول التخطيط لبضع وجبات صغيرة أو وجبات خفيفة أكبر مثل:

شوربة الدجاج

الحساء دافئ وسهل على المعدة عندما لا تشعر بتحسن، وهو أيضًا مرطب ومغذي بالإضافة إلى ذلك، يساعد البخار الناتج عن الحساء الساخن في إزالة الاحتقان في أنفك وجيوبك الأنفية.

الزبادي



الزبادي غني بالبروبيوتيك، وهي بكتيريا مفيدة تدعم جهاز المناعة لديك. للحصول على الخيار الأكثر صحة، اختر الزبادي اليوناني العادي لمحتواه العالي من البروتين. إذا أردت، قم بتحليته برذاذ من العسل، الذي يحتوي على خصائص مضادة للفيروسات.

دقيق الشوفان

هذا الإفطار الكلاسيكي يشعرك بالشبع ومغذي في أي وقت من اليوم فهو يوفر الفيتامينات والمعادن وألياف بيتا جلوكان، والتي تفيد جهاز المناعة لديك.

الخضراوات الورقية

يعد تناول الخضراوات الورقية أمرًا مهمًا دائمًا، ولكن قد توفر الخضروات الورقية فوائد إضافية لمن يعانون من نزلات البرد.

وقد ارتبط البروكلي والسبانخ على وجه الخصوص بتعزيز وظيفة الجهاز المناعي وتقليل أعراض البرد، وذلك بفضل المستويات العالية من فيتامين سي وفيتامين هـ والزنك.

الجزر



قد لا يكون الجزر أول طعام يتبادر إلى ذهنك عندما تصاب بنزلة برد ومع ذلك، فهو غالبًا من أفضل الأطعمة التي يمكن إضافتها إلى طعامك، خاصةً إذا تسبب البرد في ألم في الصدر أو أعراض تنفسية أخرى.

يعد الجزر مصدرًا رائعًا لفيتامين أ، الذي يساعد في الحفاظ على صحة المناعة السليمة. يحتوي الجزر أيضًا على فيتامين سي، الذي يرتبط بأعراض نزلات البرد الأقل حدة، وخاصة في الجهاز التنفسي.

مكونات مقاومة البردقد لا يكون لديك الطاقة لإعداد وجبات معقدة عندما تكون مريضًا. ولكن عندما تقوم بالطهي، حاول إضافة هذه المكونات. فهي تحتوي على فيتامينات ومعادن ومركبات أخرى مختلفة تساعد في مكافحة البرد أو تجعلك تشعر بتحسن.

نظرًا لأن العديد من هذه المكونات حارة وقوية النكهة، فهي أيضًا خيارات رائعة إذا كنت تواجه صعوبة في تذوق الطعام. ويمكن أن تساعد في تطهير الجيوب الأنفية.

-يحتوي الثوم على مركبات تحارب الفيروسات والالتهابات.

-يمكن للزنجبيل تهدئة اضطراب المعدة أو التهاب الحلق.

-يمكن أن يساعد الفلفل الحار في تطهير الأنف المسدود.

-الحمضيات (البرتقال أو الجريب فروت أو الليمون) غنية بفيتامين سي، الذي يمكن أن يحفز خلايا المناعة لديك.

-يمكن أن يساعد العسل في تهدئة السعال، وله خصائص مضادة للفيروسات.

- عيش الغراب هو مصدر آخر لألياف بيتا جلوكان المحفزة للمناعة.

- مخلل الكرنب من المصادر الجيدة للبروبيوتيك التي تدعم صحة المناعة.

-تعد بذور اليقطين (اللب الأبيض) مصدرًا جيدًا للزنك، الذي قد يقلل من مدة وشدة نزلات البرد.

أضف بعض هذه المكونات إلى الحساء أو المرق أو الشاي للمساعدة في التخلص من نزلات البرد بشكل أسرع.